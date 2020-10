Voor de derde week op rij iets meer sterfte dan verwacht

Een uitvaart in Horssen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Van 235 personen die in de afgelopen twee weken overleden staat vast dat zij besmet waren met het coronavirus. Omdat niet iedereen getest wordt en de registratie soms vertraagd is, kan het werkelijke aantal overleden covid-patiënten hoger zijn. Wel lijkt het verschil tussen de officiële cijfers en de zogeheten oversterfte nu veel kleiner dan in maart en april. Het CBS berekende dat er tienduizend mensen overleden aan vastgestelde of vermoedelijke corona in de eerste coronagolf, fors meer dan de zesduizend overledenen bij wie covid-19 met een test was vastgesteld.

De afgelopen twee weken was de toename van sterfte lager bij mensen die zorg krijgen in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ), zoals bewoners van verpleeghuizen, in vergelijking met de rest van de bevolking. In maart en april stegen de sterftecijfers juist snel bij WLZ-zorggebruikers, naar schatting overleden toen zesduizend van hen aan covid-19, 60 procent van het totaal aantal covid-doden.

De sterftecijfers stegen meer bij mannen dan bij vrouwen. Er overleden 1.529 mannen, 9,5 procent meer dan verwacht, en 1.430 vrouwen, 1,5 procent meer dan het CBS verwacht.

De leeftijden van de overledenen van de week van 5 tot 11 oktober zijn nog niet bekend. Deze cijfers zijn een schatting op basis van 84 procent van de ontvangen overlijdensberichten. Volgende week publiceert het CBS completere cijfers.