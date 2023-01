Voor de belegger is roken nog lang niet uit

De e-sigaret speelt een belangrijke rol bij de opleving van de tabaksindustrie. Beeld Julie Hrudova

De tabaksindustrie is een van die branches die, net als veel van haar klanten trouwens, op termijn ten dode opgeschreven zijn. Bewustwording en regelgeving lijken onherroepelijk één kant op te wijzen: dit product bestaat over een aantal jaar niet meer. Daarom is het des te opmerkelijker dat de grote sigarettenfabrikanten in 2022 hun aandelenkoersen tegen het heersende beursklimaat in zagen stijgen, met soms wel 10 tot 20 procent.

Philip Morris, van de merken Marlboro, L&M, Chesterfield en Philip Morris die onder meer in Bergen op Zoom worden gemaakt, steeg met 9 procent. British American Tobacco (Lucky Strike, Pall Mall, Dunhill): 19 procent. Imperial Tobacco (West, Davidoff, Gauloises, Winston): plus 26 procent. Swedish Match (sigaren, snuiftabak, aanstekers en lucifers) ging met meer dan 50 procent omhoog.

Kennelijk vinden beleggers de vooruitzichten rooskleurig genoeg. Anders gezegd: kennelijk vinden beleggers dat de tabaksindustrie nog steeds presteert wat zij al decennia presteert – het verkopen van een verslaving. Al generaties weten de sigarettenfabrikanten hun producten zo te maken, het bijbehorende gevoel zo te marketen, de gezondheidsschade zo te bagatelliseren en de regelgeving zo te vertragen dat de sector de best presterende van de 20ste eeuw was.

Kwetsbaarheid voor covid

Nu is dat de afgelopen tien jaar wel veranderd. De koersen stagneerden en gingen in het eerste coronajaar zelfs naar beneden, bang als beleggers waren dat de kwetsbaarheid van rokers voor covid gevolgen zou hebben, en dat te veel mensen de pandemie zouden aangrijpen om voortaan gezonder te gaan leven.

Maar die vrees lijkt dus ongegrond. De tabaksfabrikanten zagen de pandemie juist als een kans om hun imago op te poetsen (Goed tegen de stress! Lekker tijdens het thuiswerken!) en roken als essentieel te laten bestempelen. Net als zoveel dingen die we helemaal anders zouden gaan doen is ook de nieuwe aandacht voor gezondheid tijdelijk gebleken. En dus veerden de tabaksaandelen in 2022 weer op.

Daarnaast speelt natuurlijk ook de e-sigaret een belangrijke rol, de belangrijkste innovatie sinds het filter dat echt niet helpt. Je ademt als consument geen verbrandingsstoffen meer in van het vuurtje aan je lippen, maar de damp van een elektrisch verhitte vloeistof. Zonder rook rookt de roker niet meer, maar dampt de damper – vapen dus. Vapes vormen wereldwijd maar een paar procent van de totale omzet van ruim 900 miljard euro, maar zijn wel essentieel om de dalende omzet in de rijke landen te compenseren.

Of, zoals de Nederlander Paul Lageweg, directeur nieuwe categorieën van British American Tobacco het tijdens een bijeenkomst voor investeerders in 2020 noemde: het helpt bij het zoeken naar nieuwe ‘rookmomenten’, omdat de traditionele momenten, in cafés en restaurants en andere openbare ruimtes, zijn weggevallen. In een andere presentatie praat hij over de ‘zintuiglijke voldoening die we onze klanten aanbieden’ en de ‘gebruikservaring’ die de producten ‘in de komende jaren naar een heel nieuw niveau gaan brengen’.

Vage term

PRRP’s, noemt hij die innovaties, Potentially Reduced Risk Products. Het is een best eerlijke term, die erkent dat normale tabaksproducten een risico vormen, en dat het nog geen uitgemaakte zaak is dat deze nieuwe producten (die niets meer met tabak te maken hebben, alleen vaak nog met nicotine) minder gevaarlijk zijn. Studies daarnaar duren jaren, en voorlopig moeten fabrikanten en consumenten het dus met deze vage maar maximaal haalbare term doen.

Volgens het RIVM is de damp van een e-sigaret ‘naar alle waarschijnlijkheid’ wel minder ongezond dan de rook van een gewone sigaret, omdat de schadelijke stoffen zoals nicotine, propyleenglycol, glycerol en aldehyden in lagere hoeveelheden en concentraties in de longen belanden. Maar minder ongezond is nog altijd ongezond en daarom wil de overheid de e-sigaretten verbieden die met een smaakje vooral populair zijn onder jongeren. Van de ruim vijfhonderd huidige smaken mogen straks alleen de zeventien verkocht worden die ouderwets naar tabak smaken, en waarvan nog niet duidelijk is dat ze kanker of andere aandoeningen kunnen veroorzaken.

Het verbod op de zoete vapes (met smaken als marshmellow, meloen, kauwgom) toont weer eens de vertragingstactieken van de tabakslobby. Het zou in eerste instantie op 1 juli 2022 ingaan. Dat werd 1 januari 2023, maar vorige maand werd weer tien maanden respijt geboden (‘Om de voorraden op te maken’).

Het argument van de rookwaarverkopers, zoals verenigd in brancheorganisatie Esig, is steevast dat de vapes een manier zijn voor sigarettenrokers om te stoppen. Maar daarover was de toenmalige baas van Philip Morris, André Calantzopoulos, in 2019 duidelijk: daarvoor zijn ze niet bedoeld. ‘Het stoppen met tabak en nicotine is altijd de beste keus. Alleen als je niet kunt stoppen, moet je van product veranderen. Maar het blijft verslavend.’