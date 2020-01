Voor de achtste maal bombrief aangetroffen, ditmaal in Amsterdam

Het postsorteercentrum aan de Australiëhavenweg in Amsterdam waar de brief is aangetroffen. Beeld ANP

De inhoud van de brief is onschadelijk gemaakt door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). De recherche neemt de vondst van deze bombrief mee in het onderzoek naar de eerder verzonden bombrieven in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Maastricht.

De politie houdt er rekening mee dat deze brief was bestemd voor een autobedrijf in Amsterdam, waar eerder een waarschuwingsbrief was aangekomen.

Vorige week zondag werd een bombrief ontdekt in een postsorteercentrum in Rotterdam. De politie wist dat die ging komen; de ontvanger, een Rotterdams tankstation, had hem ongeopend retour gestuurd.

In korte tijd zijn op verschillende plekken in Nederland zeven bombrieven aangetroffen; in Amsterdam drie: twee bij hotels en een bij een tankstation, in Utrecht een bij een makelaarskantoor en in Rotterdam een bij een autobedrijf, en dus twee die nog niet waren (terug)bezorgd. De bombrieven zijn steeds beplakt met een adressticker van het Centraal Invorderings Bureau (CIB). Volgens de politie kunnen ze ‘grote schade’ aanrichten.

PostNL heeft maatregelen getroffen om zijn werknemers te beschermen. Wie de brieven verstuurt en waarom, in nog niet bekend. De politie zegt ‘alle scenario’s’ te onderzoeken, waaronder afpersing.