Voor ‘Beautiful Ted’ Cruz is in Houston slechts een figurantenrol weggelegd in de Trump-show

Eigenlijk is Donald Trump naar Houston (Texas) gekomen om zijn oude rivaal Ted Cruz een steuntje in de rug te geven. Maar al snel draait de avond in het uitzinnige stadion toch vooral uit op een Trump-show, waarin journalisten, Democraten en migranten een stevige sneer krijgen. ‘Build that Wall! Bouw die Muur!’

Aanhangers van Donald Trump schreeuwen hun keel schor op het moment dat hun President de hal betreedt. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De Amerikaanse presidentsverkiezingen lijken nog volop bezig als president Trump maandagavond het enorme Toyota Center in Houston aandoet. Er loopt een man rond met een ‘Hillary for prison - 2016'-shirt en uit achttienduizend kelen klinkt vanonder een zee van rode ‘Make America Great Again’-petjes de leuze ‘Lock her up!’, als de president eventjes de naam van Hillary Clinton laat vallen.’‘Sluit haar op!’

Toch is Trump vooral naar Houston, in de Amerikaanse staat Texas, gekomen om de Republikeinse senator Ted Cruz een steuntje in de rug geven, nu die verrassend veel tegenspel krijgt van de linkse Democratische kandidaat ‘Beto’ O’Rourke. Een nederlaag in Texas, tot nog toe een veilige ‘rode’oftewel Republikeinse staat, zou de Republikeinse meerderheid in de Senaat in gevaar kunnen brengen.

Avondje genadebrood eten

Voor Cruz wordt het een avondje genadebrood eten. Nog maar twee jaar geleden deed Donald Trump hem af als ‘Lyin’ Ted’ en zette hij een weinig flatterende foto van diens vrouw Heidi op het internet naast een foto van Melania, waarop Cruz Trump een ‘laffe huilebalk’ en een ‘pathologische leugenaar noemde. Nu moet de Texaanse senator voor het oog van de achttienduizend toeschouwers door het stof. Om zijn trouw te bewijzen voorspelt hij alvast dat Trump in 2020 weer de verkiezingen gaat winnen. Verder moet hij het kort houden: hij is het voorprogramma.

‘Oké, we hadden wat problemen’,’ erkent Trump, ‘maar later was het een en al liefde’ Dat niemand daar iets van gemerkt heeft, wijt hij aan de ‘fake media'. Het is het signaal voor een luid boe-geroep tegen de bewoners van het krappe persvak, midden in de zaal. Trump heeft het zelfs over Beautiful Ted’ ‘Niemand heeft me meer geholpen dan senator Ted Cruz. Samen vechten we voor jullie vrijheid!’

Trump-show

Maar de avond is toch vooral een Trump-show, al pikken langs de rand wat mindere goden een graantje mee. Een presentator van Fox News, Trumps favoriete televisiezender, laat zich bij het vervloekte persvak toejuichen door het publiek. Gewillig gaat hij met een reeks vrouwelijke bewonderaars op selfies, totdat een dominee het podium bestijgt met de boodschap dat de Amerikanen voor een cruciale beslissing staan: ‘blijven we een land onder God of zullen we langzaam afzakken in de richting van het goddeloze socialisme?’

‘Beloften gedaan, beloften nagekomen’, is het thema van de avond en Trump somt zijn prestaties een voor een op. ‘We hebben een einde gemaakt aan de oorlog tegen energie en ons terug getrokken uit het oneerlijke klimaatakkoord van Parijs, we hebben de grootste belastingverlaging in een generatie afgekondigd en we hebben een geweldige rechter in het Hooggerechtshof gekregen: Brett Kavanaugh. Andere presidenten hebben soms geen enkele rechter voor het Hof benoemd, maar ik al twee in nog geen twee jaar!', constateert Trump onder een oorverdovend gejuich.

Bescheiden geeft hij toe dat George Washington — ‘niet Hillary, zover is ze nooit gekomen’ — als eerste president het record heeft: 100 procent aan rechters in het Hooggerechtshof. ‘Dat gaan we nooit halen, maar we komen wel dichtbij!’

Nieuwe belastingverlaging

Onder luid gejuich van het publiek belooft Trump een nieuwe belastingverlaging, ditmaal met 10 procent, speciaal gericht op de middeninkomens. Dat is wel wat anders dan wat de Amerikanen volgens hem kunnen verwachten bij de Democraten: ‘een prachtige, grote belastingverhoging’.

Dat hij in het buitenland impopulairder is dan de meeste van zijn voorgangers, beschouwt Trump alleen maar als een compliment. ‘‘Natuurlijk ben ik daar niet populair, omdat ze ons een poot uitdraaiden. Amerika wordt weer gerespecteerd, omdat we Amerika op de eerste plaats stellen. Eindelijk komen we voor onszelf op', aldus Trump. ‘Je hoort dat woord niet vaak, maar ik ben een nationalist’’

President Trump wordt toegejuicht door zijn aanhangers. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Als tussendoortje hitst hij het publiek af en toe op tegen de aanwezige vertegenwoordigers van de ‘nep media’. ‘’CNN sucks! CNN sucks!', begint het publiek meteen te joelen. Sommigen steken hun middelvinger op naar het persvak.’Maak je geen zorgen, ik moet ook niets van hen hebben', zegt Trump. ‘Zie je die aardige gezichten? Ik ken ze allemaal, vijftien van hen deugen!’

‘ Bouw die Muur!’

Maar het hoofdmenu is de illegale immigratie waardoor Texas en de Verenigde Staten volgens Trump onder de voet dreigen te worden gelopen. Als schrikbeeld haalt hij de karavaan van migranten die vanuit Midden-Amerika naar de Verenigde Staten probeert te komen. ‘’Het is een aanval op ons land. Er zitten heel slechte mensen in de karavaan!’ Het publiek reageert meteen met een oorverdovend: ‘Build that Wall! Bouw die Muur!’

Trump doet er nog een schepje bovenop: ‘De Democratische partij moedigt miljoenen illegalen aan onze wetten te overtreden. Zij willen gratis gezondheidszorg voor illegalen. Dat illegale immigratie ons land kapot maakt, kan hen niets schelen. Zij willen dat illegalen gaan stemmen. Dat gebeurt al zoveel, het is echt een schande. Het gaat de Democraten er alleen maar om de macht te krijgen, maar dat zullen we niet toestaan.’

‘Trump heeft groot gelijk’ zegt Christopher Ritchie (47), die bij een autowasserij in Austin werkt en de hele nacht in de rij heeft gestaan om een plaatsje in het stadion te bemachtigen. ‘Ik ben helemaal niet tegen immigranten, ik werk met een heleboel Latino’s samen. Ze komen hier omdat Amerika een geweldig land is, maar je kunt nu eenmaal niet iedereen binnenlaten.’

In het begin moest hij maar weinig van Trump hebben, maar hij is helemaal om. ‘Hij doet wat hij beloofd heeft: de belastingverlaging, banen komen terug, enzovoort. Er wordt steeds gezegd dat het vooral een belastingverlaging voor de rijken is, maar ik krijg er nu iedere week 50 dollar bij. Tweehonderd, dat is misschien voor Nancy Pelosi (de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden) niet veel, maar voor mij wel.’

'Doodsklap worden voor de Democraten’

‘Dit gaat de doodsklap worden voor de Democraten hier’, zegt Rod Harris, een gepensioneerde fabrieksarbeider uit Galveston, enthousiast na Trumps optreden ‘Bijna honderdduizend mensen hadden zich voor het optreden van Trump aangemeld, maar er kunnen gewoon niet meer dan achttienduizend man in dit stadion.’ Zijn vriendin is helemaal uit Montana overgekomen, meer dan dertig uur achter het stuur. ‘Wij hebben genoeg van het establishment. Ik heb 47 jaar in de fabriek gewerkt. Ooit werkten er 2.500 mensen, maar toen ik twee jaar geleden met pensioen ging nog maar 39. Alle banen zijn naar China gegaan.’

Ook Michael Schlaback, die zijn geld verdient met het opzetten van dieren, is ervan overtuigd dat Trumps komst naar Houston het einde zal betekenen van de dreigende opmars van de Democraten. ‘Hij is een ster, de mensen aanbidden hem.’ Dat Trump en Cruz elkaar over en weer ‘leugenaar’ hebben genoemd of nog erger, kan hem niets schelen. ‘Dat doen sportlieden ook. Die schelden elkaar op het veld de huid vol, en daarna gaan ze samen een biertje drinken. Zo gaat dat, ook in de politiek.’

