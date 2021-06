Voor 40 procent van de Nederlanders is 100 op de snelweg hard zat. En de energietransitie is top, zolang windmolens op afstand blijven

Nieuwe verkeersborden voor de teruggeschroefde maximumsnelheid. Beeld Marcel Jurian de Jong

Ruim vier op de tien burgers van boven de 18 hoeft niet per se sneller dan 100 op de snelweg, blijkt uit het CBS-onderzoek. Al wil meer dan de helft wel graag sneller; liefst 120, zegt iets minder dan een op de vier. De rest wil 110, 130 of nog sneller.

De ‘verschrikkelijke’ maatregel (aldus premier Rutte), die vorig jaar werd ingevoerd om de uitstoot van schadelijke stikstofoxiden terug te dringen, moest helpen om Nederland uit de stikstofcrisis te loodsen. Ze werd aangekondigd voor de coronapandemie Nederland bereikt had, inclusief eerste lockdown die Nederland bijna geheel tot stilstand bracht.

Het milieu en het klimaat zijn voor veel Nederlanders geen reden de auto te laten staan, blijkt uit hetzelfde CBS-onderzoek naar het denken en doen van Nederlanders als het gaat om klimaatverandering en de energietransitie. 16 procent zegt de wagen weleens te laten staan om de leefomgeving te ontzien. Wanneer de auto een keer niet genomen wordt, gebeurt dit vooral om de eigen gezondheid te ondersteunen met meer beweging.

De elektrische auto, een belangrijk beleidswapen in de strijd tegen klimaatverandering, kan evenmin nog op veel enthousiasme rekenen. Slechts 2 procent van de huishoudens heeft concrete plannen om ergens de komende twee jaar een e-auto te kopen of te leasen. Wie een elektrische auto overweegt, doet dit wel weer voornamelijk om het milieu en klimaat te sparen. Een op de vijf hoopt door over te stappen op een elektrische auto uiteindelijk geld te besparen. Tegelijk zegt de groep Nederlanders die binnen twee jaar een nieuwe auto wil kopen, juist geen e-wagen aan te schaffen vanwege de hoge kosten en de beperkte actieradius.

Zorgen over het klimaat zijn er zeker: driekwart van de bevolking maakt zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties. Bijna de helft van de Nederlanders van 18 jaar of ouder wil minder gebruik van aardolie en aardgas; zo’n een op de tien wil dat Nederland helemaal stopt met deze fossiele brandstoffen. Ruim 40 procent wil een verdergaand klimaatbeleid (en ruim een op de vijf burgers vindt alle aandacht voor het klimaat maar overdreven).

Een ruime meerderheid van de bevolking wil meer hernieuwbare energie. Die mag best van windturbines komen, zolang die maar niet in de buurt van de eigen achtertuin worden gezet, vindt eveneens een meerderheid.

Ruim de helft (53 procent) is positief over de energietransitie. Vooral het streven van de overheid om van het aardgas af te gaan kan rekenen op steun. De CO 2 -uitstoot die gepaard gaat met het gebruik van aardgas en de aardbevingen in Groningen worden vaak als reden genoemd.

Het onderzoek van het CBS werd gehouden onder 3.600 Nederlanders, van februari tot en met juni vorig jaar.