Voor 180 duizend euro per dag het olympisch vuur ontvangen? Mais non, zeggen Franse departementen

Het olympisch vuur in Beijing is nog nauwelijks gedoofd of is alweer reden voor verhit debat in Frankrijk, het gastland voor de Spelen van 2024. De vlam is hét symbool voor eenheid, maar het ene na het andere departement weigert die te ontvangen. De reden: het prijskaartje van 180 duizend euro per dag.

Een schijntje is het eigenlijk, de 180 duizend euro die het Franse olympisch comité van departementen vraagt in ruil voor de komst van de olympische fakkel. Op het totale budget is het niet veel – het gros van de kosten wordt gedekt door private partijen – en het vuur ontvangen levert meer geld op dan de gevraagde bijdrage. Tenminste, dat zegt Tony Estanguet, voorzitter van het comité dat de Olympische Spelen in Parijs organiseert.

Dertig jaar geleden, toen het Franse Albertville de Olympische Winterspelen verwelkomde, werd maar een deel van het land beloond met de komst van het vuur. Nu maakte de organisatie een geste: dit keer hoefde geen departement buiten de boot te vallen.

Toch zag de drievoudig olympisch kanokampioen zich deze week gedwongen te reageren op de polemiek rond de vlam. Nog voor het olympisch vuur in Beijing was gedoofd, hadden de eerste departementen in Frankrijk al laten weten niet bereid te zijn te betalen voor de komst van het vuur. De afgelopen dagen volgde het ene na het andere departement in die beslissing. Ze besteden het geld liever aan andere sportactiviteiten.

Eind 2023 moet de route bekend zijn

Traditioneel wordt het vuur ontstoken in het Griekse Olympia, enkele maanden voor aanvang van de Spelen. Voor de Parijse editie zou de vlam per boot naar Frankrijk worden gebracht, om vervolgens via verschillende departementen naar Parijs te reizen en daar de Olympische Spelen te openen. Eind 2023 moet het parcours worden onthuld, en alle Franse departementen – dus ook de overzeese gebieden – kunnen zich daarvoor kandideren.

Maar de ‘buitensporige’, ‘angstaanjagende’ bijdrage die het comité vraagt, leidt tot felle kritiek. Het geld zou onder meer bedoeld zijn voor de logistiek, bewegwijzering van het parcours, zorg voor lopers die de vlam vervoeren en vermaak rondom de aankomst. Maar tegenstanders doen het af als het verdienmodel van een commercieel evenement, dat al jaren wordt bekritiseerd om buitensporige uitgaven.

Liever de Tour de France

We hechten sterk aan de olympische gedachte, zie vicepresident Christophe Proença van het zuidelijke departement Lot, maar de 150 duizend euro, exclusief belasting, is voor hem te veel gevraagd. Lot ontvangt deze zomer twee etappes van de Tour de France. Die is veel belangrijker qua opbrengsten, zei Proença, en voor grofweg 130 duizend euro bovendien nog goedkoper ook.

Andere departementen lieten weten het heel spijtig te vinden, maar de exorbitant hoge kosten niet te kunnen verantwoorden. Creuse, een plattelandsgebied ten oosten van Limoges dat kampt met vergrijzing en sluitende industrie, had de resterende jeugd graag een feestje gegund, maar ziet af van de fakkelkomst, omdat de kosten de helft van het totale sportbudget van het departement beslaan.

En het had nog wel zo mooi kunnen zijn. ‘Het zou prachtig zijn als de olympische vlam alle departementen kan doorkruisen om de Fransen te ontmoeten’, droomde voorzitter van Paris 2024 Estanguet in december nog hardop. Volgens hem zou het dé manier zijn om alle Fransen te laten delen in de magie van de Spelen en een gelegenheid bieden om lokale sportclubs en -verenigingen in de schijnwerpers te zetten.

Naast Lot en Creuse liet het ene na het andere departement de afgelopen dagen weten die kans aan zich voorbij te laten gaan. Orne, Lot-et-Garonne en Haute-Vienne zullen zich niet kandideren voor ontvangst van de vlam, net als Côtes-d’Armor, Loire-Atlantique, Haute-Loire, Indre-et-Loire, Hérault, Meurthe-et-Moselle en Vosges.

Andere kandidaten

De Franse minister van Sport en voormalig zwemkampioen Roxana Maracineanu probeerde de gemoederen te sussen door te wijzen op de toeristische aantrekkingskracht van de vlam. Departementen hoeven volgens haar dan ook niet uitsluitend uit het sportbudget te putten om de ontvangst te financieren.

Zorgen hoeft Paris 2024 zich voorlopig nog niet te maken. Een aantal departementen blijkt alsnog bereid de som van 180 duizend euro neer te tellen. Het is veel geld, erkende vicepresident van Haute-Garonne Line Malric, dat zich wel kandidaat heeft gesteld, ‘maar alles wat zeldzaam is, is duur’.