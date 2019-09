Vonnis geeft het euthanasiedebat weer wat respijt

Verpleeghuisarts Catharina A. op een tekening vanuit de rechtbank van Den Haag. Beeld ANP - Aloys Oosterwijk

En weer kwam het belangrijkste politieke nieuws vandaag vanuit een rechtbank. Intussen lukte het Geert Wilders niet om de ontwikkelingen in zijn proces ook naar het Binnenhof te tillen.

GESPREK VAN DE DAG

Een zucht van verlichting trekt vandaag door heel wat spreekkamers én door het progressieve deel van de Tweede Kamer: het veelbesproken proefproces wegens euthanasie op een dementerende patiënte eindigde vanmiddag in een volledige overwinning voor de aangeklaagde arts. Catharina A. heeft volgens de rechter niet onzorgvuldig gehandeld, is zeker niet schuldig aan moord en gaat dus vrijuit van rechtsvervolging.

Een uitspraak van maatschappelijk en politiek belang, want een veroordeling zou zeker nieuw debat hebben losgemaakt over de noodzaak tot verandering van de euthanasiewet uit 2002. Alleen al het feit dat dit proces werd gevoerd, had immers in het afgelopen jaar effect op de euthanasiebereidheid van de Nederlandse huisartsen. De schrik zat er goed in.

Het proces raakte aan het meest precaire punt van de euthanasiewet: wat te doen met dementerende patiënten die weliswaar al eerder in hun leven een wilsverklaring opstelden dat zij bij dementie niet verder willen, maar die verklaring die in een gevorderd stadium van hun ziekte niet meer coherent kunnen bevestigen?

Het Openbaar Ministerie meende dat de arts onvoldoende haar best had gedaan om de ‘actuele stervenswens’ te verifiëren. De rechtbank echter geeft de arts nu gelijk in haar stelling dat zoiets in dit geval ‘niet betekenisvol’ was geweest. Juist voor de gevallen waarin een duidelijke bevestiging niet meer verwacht kan worden, dient de schriftelijke wilsverklaring met dementieclausule. Aldus het vonnis.

Het deel van de Kamer - D66 voorop - dat vreesde voor verstarring in de euthanasiepraktijk, reageerde vanmiddag dan ook opgetogen:

Maar dat hierover binnen de regeringscoalitie bepaald geen overeenstemming bestaat, blijkt uit de bezorgde reactie van de ChristenUnie: ‘De schriftelijke wilsverklaring mag de actuele bevestiging van de doodswens niet overbodig maken', aldus het Kamerlid Dik-Faber.

SGP-leider Kees van der Staaij zegt ronduit geschrokken te zijn: ‘Ik ben bezorgd dat hiermee het hek van de dam is. Het doden van mensen die hun wil niet bekend kunnen maken, is huiveringwekkend.’

Of dit vonnis voorlopig het laatste woord is, is nog niet duidelijk. Het OM beraadt zich op hoger beroep.

ONDERTUSSEN IN DE KAMER

Coalitie zet Wilders in de wacht

PVV-leider Geert Wilders in de Tweede Kamer voorafgaand aan het aanvragen van een debat over zijn rechtszaak. Beeld ANP - Koen van Weel

Intussen lukte het PVV-leider Geert Wilders vandaag niet om de ophef over de ontwikkelingen in zijn proces te verplaatsen van de rechtszaal naar het Binnenhof. Dat lag niet aan de oppositie. Die steunde - op Denk na - zijn verzoek om zo snel mogelijk een debat te houden over de ogenschijnlijke bemoeizucht die ambtenaren van het ministerie van Justitie aan de dag legden in hun correspondentie over de zaak. De coalitiepartijen echter willen zich niet in een lopende strafzaak mengen en werken daarom pas mee aan een debat ná de rechterlijke uitspraak van 11 oktober.

Mosterd na de maaltijd, vindt Wilders, want dan is hij mogelijk al veroordeeld en heeft hij dus weinig meer aan het oordeel van de Kamer. ‘Het is alsof je tegen iemand die ter dood veroordeeld is, zegt ja er klopt iets niet en we zullen een debat voeren, maar we beginnen eraan na je executie.’

EN DAN DIT NOG

Samsom gaat Europa in

Voormalig PvdA-leider Diederik Samsom wordt de politieke rechterhand van Europees Commissaris Frans Timmermans in Brussel. Samsom treedt op 1 november aan als de kabinetschef van zijn partijgenoot, een positie die hem grote invloed geeft op het toekomstige Europese milieubeleid.

Kabinet pakt belastingontwijking aan

Nog niet bevestigd, maar wel door ingewijden gemeld aan de NOS: Het kabinet pakt vanaf 2021 multinationale bedrijven aan die in ons land nauwelijks of geen winstbelasting betalen. Bedrijven als Shell, Philips en AkzoNobel krijgen te maken met een strenger regime. Het kabinet neemt een initiatiefwet daartoe van GroenLinks over.

Diederik Samsom. Beeld ANP - Evert Jan Daniëls

