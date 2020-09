Von der Leyen komt met nieuw EU-plan om CO2-uitstoot voor 2030 met 55 procent te verlagen

Een bruinkoolmijn in het Duitse Inden. Beeld Getty Images

De EU-landen moeten jaarlijks 350 miljard euro extra investeren wil de Unie in 2030 de uitstoot van het broeikasgas CO 2 met 55 procent terugdringen. Het geld is nodig voor de opwekking van meer duurzame energie, de ontwikkeling van schonere auto’s en maatregelen voor energiebesparing.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zal woensdag in haar eerste ‘Staat van de Unie’ – de Brusselse Troonrede – voorstellen dat de CO 2 -uitstoot in 2030 minimaal 55 procent lager moet zijn dan in 1990. Anders is het doel van klimaatneutraliteit in 2050 – netto geen CO 2 -uitstoot – niet haalbaar. Tot nog toe stond het doel op 40 procent minder CO 2 -emissies in 2030.

De Commissie heeft lang geaarzeld over de 2030-doelstelling, ze twijfelde tussen 50 of 55 procent minder CO 2 -uitstoot. Op basis van een omvangrijke effectenstudie besluit de Commissie dat ten minste 55 procent nodig en haalbaar is. Nu kunnen we nog kiezen, stelt de studie, ‘straks is het misschien te laat’. Onzeker is of de lidstaten deze ambitieuzere doelstelling accepteren, Nederland doet dat wel. Het Europees Parlement overweegt een stap verder te gaan (60 procent reductie in 2030), de Groenen achten 65 procent noodzakelijk.

Economische groei

De 55-procentdoelstelling vergt forse investeringen, blijkt uit de effectenstudie die Green Deal-commissaris Frans Timmermans donderdag presenteert. Het gaat om 350 miljard euro per jaar tot 2030. Dat is circa 90 miljard euro per jaar meer dan een CO 2 -reductie met 40 procent vereist. Uiteindelijk levert de omschakeling naar een duurzame samenleving ook geld op: het niet meer importeren van olie en gas scheelt Europa 100 miljard miljard tot 2030 en zelfs 3.000 miljard in de periode tot 2050. Volgens de studie hoeft de ambitieuzere CO 2 -doelstelling niet ten koste te gaan van de economische groei.

Om de 55 procent minder CO 2 -uitstoot te bereiken moet er meer duurzame energie worden opgewekt. Het aandeel schone energie in het totale energieverbruik dient verhoogd te worden van 32 procent (oude doelstelling) naar 38,5 procent. Dat kan door kolencentrales te sluiten en te investeren in zonne-, wind- en water(stof)energie.

Een tweede belangrijke bijdrage komt van meer energiebesparing: de huidige doelstelling van nu 32,5 procent minder energieverbruik zou naar 36 à 37 procent moeten. De Commissie wil een ‘renovatiegolf’ om huizen te isoleren.

Auto's

De CO 2 -uitstoot van auto’s moet ook omlaag. De oude afspraak dat nieuwe personenauto’s vanaf 2021 gemiddeld 37,5 procent minder CO 2 uitstoten, wordt aangescherpt naar 50 procent minder CO 2 . Verder zullen de lucht- en zeevaart meer gaan betalen voor hun CO 2 -uitstoot.

Het precieze voorstellenpakket om de 55 procent reductie te halen, bepaalt de Commissie in juni volgend jaar. Dan is duidelijk of de lidstaten en het parlement akkoord gaan met het 55-procentreductiedoel. De Groenen wijzen erop dat de Commissie een iets andere berekeningswijze hanteert voor de 55 procent dan in het verleden voor de 40 procent. De feitelijke CO 2 -reductie die de Commissie voorstelt voor 2030, is volgens de Groenen daardoor een paar procent lager.