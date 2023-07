Von der Leyen: EU zonder Oekraïne is ondenkbaar

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in Kyiv, mei 2023. Beeld Getty

Von der Leyen neemt daarmee een voorschot op het besluit eind dit jaar van de Europese regeringsleiders of de onderhandelingen met Kyiv kunnen beginnen. Uitbreiding van de EU met Oekraïne, Moldavië en Balkanlanden als Albanië, Servië, Bosnië-Herzegovina en Noord-Macedonië is een politiek zeer gevoelige kwestie. Het zijn weliswaar kandidaat-lidstaten maar landen als Nederland en Denemarken eisen dat ze aan alle voorwaarden voldoen voor ze een plek krijgen aan de EU-tafel.

Bij het begin van het Spaanse EU-voorzitterschap maandag in Madrid, draaide Von der Leyen de ‘of-vraag’ over uitbreiding van de EU om. ‘Kunnen we ons voorstellen dat Oekraïne, Moldavië en de Westelijke Balkanlanden geen deel uitmaken van de EU?’, zei ze na afloop van een ontmoeting met de Spaanse regering. ‘Onmogelijk’, gaf ze vervolgens zelf het antwoord. ‘De richting van dit proces is duidelijk.’

Kyiv kreeg de status van kandidaat-lidstaat vorig jaar juni onder druk van de oorlog met Rusland. Dit najaar beoordeelt de Europese Commissie of Kyiv voldoende heeft hervormd om de onderhandelingen over het lidmaatschap daadwerkelijk te openen. Kyiv verwacht een positief besluit in december, een hoop die verder wordt aangewakkerd door de opmerkingen van Von der Leyen. Ze noemde geen termijn waarbinnen het lidmaatschap een feit moet zijn.

Federaal Europa

Om alle nieuwe landen toe te laten – de EU groeit van 27 naar mogelijk 36 landen – moet ook de EU hervormen. De Spaanse premier Pedro Sánchez nodigt zijn EU-collega’s uit voor een aparte topontmoeting hierover in oktober. Volgens Sánchez ontkomt de EU er niet aan meer politieke macht en soevereiniteit aan Brussel over te dragen. ‘Een meer federaal Europa’, aldus Sánchez. Dat is voor veel EU-landen, waaronder Nederland, nog lang geen uitgemaakte zaak.

Sánchez wees op de gezamenlijke inkoop van covidvaccins en het Europese herstelfonds (750 miljard euro, door de Commissie geleend op de financiële markten) als goede voorbeelden voor de toekomst van de EU. Nederland en Duitsland benadrukken dat het herstelfonds een eenmalige zaak was, niet voor herhaling vatbaar.

Vorige week belegden premier Mark Rutte, de Duitse kanselier Olaf Scholz en de Franse president Emmanuel Macron een ontbijt met zeven EU-collega’s over de toekomst van de EU. De leiders beseffen dat de EU niet op dezelfde voet verder kan als er zes tot negen nieuwe leden bijkomen. De knelpunten werden bovendien voor hen uiteengezet door de nieuwe Brusselse denktank Brussels Institute for Geopolitics.

Andere verhoudingen

De nieuwkomers (Oekraïne voorop) krijgen bij ongewijzigd beleid een groot deel van de huidige Europese landbouwsubsidies. Datzelfde geldt voor de subsidies voor armere regio’s. De meeste huidige EU-landen worden dan nettobetaler in de EU.

Oplossingen moeten er ook komen voor de omvang van de Commissie – nu heeft elke lidstaat nog een commissaris – en het Europees Parlement. Daarnaast kantelen de stemverhoudingen in de EU ten voordele van de oostelijke landen, die kunnen besluiten makkelijker tegenhouden. Het vetorecht dat landen nu nog hebben over de omvang van het EU-budget en bij buitenlands beleid (sancties) wordt steeds moeilijker houdbaar met 36 landen aan tafel.