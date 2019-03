Volvo’s houden het vanaf volgend jaar voor gezien bij 180 kilometer per uur

‘Een aantal factoren levert een forse bijdrage aan de kans op een dodelijk ongeval’, zegt een woordvoerder van Volvo, ‘en dat is afleiding, het gebruik van alcohol of drugs en snelheid.’ Door die laatste te begrenzen op 180 kilometer per uur, zegt de autofabrikant ‘zijn verantwoordelijkheid’ te willen nemen. Dat bij lagere snelheden nog steeds doden en gewonden kunnen vallen, wil Volvo best erkennen. ‘Maar we zijn de eersten die deze stap nemen en willen de discussie over snelheidslimieten en veiligheid ermee aanzwengelen.’

Er is geen marktonderzoek gedaan over de mogelijke gevolgen voor de verkoopcijfers. Het merk peilt nu de reacties. Die variëren van ‘betuttelend’ tot instemmend, aldus de woordvoerder.

Volvo heeft altijd het imago gekoesterd van veilig automerk, maar profileert zich de laatste jaren nadrukkelijk ook als een maker van dynamische auto’s. Volgens de zegsman zullen ook de sportievere modellen nog steeds dynamisch rijden, al worden ook deze uitvoeringen begrensd. De limiet geldt niet voor het nieuwe elektrische dochtermerk Polestar.

Ook op de Duitse snelwegen zullen Volvo’s bij 180 kilometer per uur stoppen met accelereren. Of dit voor Duitse klanten reden zal zijn over te stappen naar een ander merk, is afwachten, aldus de woordvoerder.