Volt wil Gündoğan weer toelaten tot de fractie

Volt-Kamerlid Nilufer Gundogan na de persconferentie over de uitspraak van de rechter. Beeld Guus Dubbelman / de VolkskrantV

‘De rechter heeft ons op de vingers getikt, dit had anders gemoeten’, zei fractieleider Laurens Dassen woensdagavond in een korte reactie op de rechterlijke uitspraak. Volgens de rechter heeft Volt te veel het belang centraal gesteld van Volt-medewerkers die klaagden over grensoverschrijdend gedrag, en werd daarbij het belang van Gündoğan uit het oog verloren. Dassen had Gündoğan telefonisch gesproken: ‘Ik vond het gepast daarvoor mijn excuses aan te bieden.’

Maar, zei Dassen ook, de dertien klagers en hun meldingen zijn er nog steeds. De rechter stelde een mediationtraject voor, Volt en Gündoğan zijn daarover in gesprek. Gündoğan zei in een persverklaring bereid te zijn daaraan mee te werken. Ze acht een terugkeer bij Volt niet onmogelijk. ‘Ik heb hoop, hoe moeilijk het ook kan zijn.’ Eerder had ze gezegd in geen geval haar Kamerzetel te zullen opgeven.

De voorzieningenrechter oordeelt dat voor de schorsing ‘zowel juridisch als inhoudelijk’ geen grond bestaat, omdat in de partijstatuten en het fractiereglement niets is geregeld voor een schorsing. Ook inhoudelijk zijn er volgens de rechter daarvoor onvoldoende redenen. Dat Volt na de eerste melding van grensoverschrijdend gedrag Gündoğan geen gelegenheid tot wederhoor bood, kan volgens de rechter ‘niet door de beugel’. De partij heeft volgens de rechter ‘voortvarend een onjuiste weg bewandeld’.

Gündoğan werd op 13 februari door haar partij geschorst als lid van de fractie. Nadien kwamen er volgens Volt en het door de partij in de arm genomen integriteitsbureau Bing nog dertien klachten wegens grensoverschrijdend gedrag binnen. Het zou gaan om klagers op alle niveaus: vrijwilligers, medewerkers, maar ook collega-fractielid Marieke Koekkoek. Daarop werd Gündoğan op 26 februari uit de Kamerfractie gezet. Gündoğan spande vervolgens een kort geding aan, waarbij ze zich liet vertegenwoordigen door het advocatenkantoor Knoops. De schadevergoeding is toegekend omdat de reputatie van Gündoğan door de gang van zaken is geschaad.

‘Structureel patroon’

De dertien klagers hadden bij bureau Bing gesproken over handtastelijkheden, driemaal een tik op de billen, seksuele avances, alcoholmisbruik, intimidatie en verbale agressie. Volt betoogde vorige week in de rechtszaal dat het niet om incidenten ging, maar om een structureel patroon. Van slechts twee klagers is de identiteit bekend. Een van hen is een medewerker van Gündoğan, die door haar herhaaldelijk zou zijn aangesproken op slecht functioneren. De andere klagers zijn tot dusver anoniem en over de aard van hun klachten zijn geen details gedeeld met Gündoğan. Bing bracht nog geen eindrapport uit, omdat Gündoğan niet aan het onderzoek wilde meewerken.