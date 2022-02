Volt vertelt Kamerlid Gündogan voorlopig niet waarom ze is geschorst

Nilüfer Gündogan tijdens een debat in de Tweede Kamer. Beeld Arie Kievit

Daarin staat dat Gündogan is geschorst omdat melders zich onveilig voelen omdat zij als fractielid een machtspositie over hen heeft. De melders kunnen dus medewerkers zijn van de Kamerfractie of mensen die elders in vaste dienst of als vrijwilliger voor Volt werken. Een extern integriteitsbureau is inmiddels een onderzoek begonnen.

Zolang er sprake is van een machtsverhouding, zouden mensen volgens Volt niet durven te vertellen wat ze hebben meegemaakt. Nu Gündogan geschorst is, ‘kunnen mensen op een veilige manier zeggen wat ze hebben meegemaakt’, aldus de leiding van Volt. De meldingen zijn de afgelopen weken binnengekomen.

Kamerlid weet zelf niet waar de klachten over gaan

Gündogan werd zondagavond op de hoogte gesteld van de schorsing. De reden ervoor is haar toen niet verteld. ‘Ik weet niks en mag blijkbaar niks weten’, zei ze zondagavond. Ze zei zelfs niet te weten in welke richting ze de klachten moest zoeken. ‘Geen idee waar ik aan moet denken.’

Dat de aard van de klachten niet met haar gedeeld is, bevestigt de partijleiding nu. ‘Het bureau spreekt eerst met degenen die meldingen doen. Daarna vindt wederhoor met Nilüfer Gündogan plaats.’ Dit gebeurt volgens Volt pas dan, ‘omdat ze onderdeel is van het onderzoek’.

Over hoe lang het onderzoek duurt, doet Volt geen uitspraken, de partij houdt er rekening mee dat er nog nieuwe meldingen kunnen komen.

Volt wijst erop dat deze schorsing kort voor de gemeenteraadsverkiezingen komt en dat zoiets zonder serieuze redenen niet zou gebeuren. Gündogan is geschorst als fractielid, maar blijft wel lid van de Tweede Kamer. De partijleiding heeft haar gevraagd geen contact op te nemen met medewerkers, niet met de media te spreken en niets te posten op sociale media. Haar laatste tweet, van zondagavond: ‘Ik ga snel reageren maar even niet.’

Gündogan was de afgelopen weken slachtoffer van aanvallen en bedreigingen via sociale media en werkte om die reden enkele dagen vanuit huis.