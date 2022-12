Volt versus Gündogan: mag een rechter zich bemoeien met de samenstelling van een Kamerfractie?

Advocaten Geert-Jan en Carry Knoops komen donderdag samen met Nilüfer Gündogan aan bij het gerechtshof. Beeld ANP - Jeroen Jumelet

Wil Gündogan eigenlijk nog wel terugkeren naar de Volt-fractie, wil de rechter van het Amsterdamse gerechtshof weten. Nee, ze ‘piekert er niet over’ terug te keren bij de club waar zij tot voor kort de prominente nummer twee was. Tot in februari dit jaar bekend werd dat een melding van grensoverschrijdend gedrag van het Kamerlid aanleiding was voor Volt om haar te schorsen, uit de fractie te zetten en vervolgens te royeren.

Die schorsing werd eerder door de voorzieningenrechter in eerste aanleg van tafel geveegd. De uitspraak wierp onmiddellijk de vraag op of de rechter zich mag bemoeien met hoe gekozen volksvertegenwoordigers zich in Kamerfracties verenigen, terwijl het ongeschreven staatsrecht sinds jaar en dag dicteert dat fracties over hun eigen samenstelling gaan. Dat was aanleiding voor Volt in beroep te gaan. Of Gündogan terug naar de fractie wil, is daarbij minder relevant.

Volgens Volt, bijgestaan door het advocatenkantoor Stibbe, gaat de fractie over wie daar wel of geen onderdeel van uitmaakt. ‘De kernvraag is of de meerderheid van de Volt-fractie als enige bevoegd is te beslissen over het fractielidmaatschap van Gündogan’, aldus advocaat Ali al Khatib. Volgens Al Khatib hoort de rechter terughoudend te zijn met ingrijpen in de politieke arena waar Kamerleden een ‘vrij mandaat’ hebben om op basis van onderling vertrouwen een fractie te vormen.

Zeer onzorgvuldig

Ook Gündogan, bijgestaan door het kantoor van Gert-Jan Knoops, wil toch een uitspraak, ook al is een terugkeer bij Volt uitgesloten. De besluiten haar te schorsen en uit de fractie te zetten zijn volgens Knoops namelijk niet door de fractie, maar door het partijbestuur genomen. En voor dat bestuur gelden de regels van het verenigingsrecht.

Daarnaast meent Knoops dat de partij zeer onzorgvuldig is omgegaan met de communicatie over het vermeend grensoverschrijdend gedrag: Gundogan mocht niet weten waarvan zij werd beschuldigd. Door haar te schorsen en uit de fractie te zetten, zonder dat de meldingen van grensoverschrijdend gedrag zijn onderzocht, is bovendien reputatieschade ontstaan. Of een fractie een vrij mandaat heeft of niet, doet er dan niet meer toe, meent Knoops. Volgens het burgerlijk recht moet iedereen zich van mogelijke reputatieschade bewust zijn.

Over wat zich exact heeft afgespeeld verschillen de lezingen van zowel partijleider Laurens Dassen, die ook in de rechtbank aanwezig was, en Gündogan. ‘We zitten hier vanwege het gedrag dat iemand heeft vertoond’, aldus Dassen. ‘Zij heeft dit in afgelopen jaren jaren vaker vertoond. Ik vind het, gezien de maatschappelijke discussie, onbegrijpelijk dat zij geen zelfinzicht laat zien.’

Grote staatsrechtelijke gevolgen

Volgens Gündogan heeft de partijtop de klacht aangegrepen om haar uit de partij te werken. ‘Als er al jaren klachten over mij waren, waarom ben ik dan jaren de nummer twee geweest? Zelfs al zou ik een beul zijn, dan nog heb ik recht op een onafhankelijk onderzoek.’ Zij beroept zich op een document van de voormalig ambtelijk secretaris van de fractie die in dat schrijven haar verbazing uitspreekt over de wijze waarop Volt is omgegaan met deze zaak.

Of de rechter zich zal uitspreken over de staatsrechtelijke vraag wie over de samenstelling van een fractie gaat, is nog maar zeer de vraag. Beide partijen zijn zich er bewust van dat zo’n uitspraak grote staatsrechtelijke gevolgen kan hebben. Deze rechter wil daar wellicht in een hoger beroep op een kort geding zijn vingers niet aan branden. Dat sluit niet uit dat een van de kampen in cassatie gaat. Dan moet uiteindelijk de Hoge Raad een uitspraak doen wie over de samenstelling van een fractie gaat en in hoeverre ook politici door het burgerlijk recht beschermd worden tegen reputatieschade.

Het hof doet naar verwachting op 7 februari uitspraak.