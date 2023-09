Volt kiest voor radicale koers richting verkiezingen: geen korte vluchten meer en vervuilende fabrieken sluiten

Lijsttrekker Laurens Dassen in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Dat is de belangrijkste pijler van het dinsdag gepresenteerde verkiezingsprogramma, naast de radicaal Europese agenda waarop het fundament van de partij is gebouwd. Volt gelooft dat er maar één plek is waar de grote problemen van deze tijd kunnen worden opgelost: in Europa. ‘Daarom kiezen wij voor een federale en democratische Europese Unie – een Verenigde Staten van Europa, met een eigen leger, een echt gezamenlijk klimaatbeleid, Europese belastingen om belastingontwijking tegen te gaan en een Europese spreidingswet om migratie eerlijk en humaan te overzien.’

Interne strubbelingen

Het is de tweede keer dat Volt meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen. In 2021 behaalde de partij drie zetels. Ondanks interne strubbelingen, onder meer resulterend in het vertrek van Kamerlid Nilufer Gündogan, kwam de partij eerder dit jaar ook met twee zetels binnen in de Eerste Kamer. De partij hoopt op verdere groei, maar moet rekening houden met concurrentie van de nieuwe PvdA/GroenLinks-combinatie, die hengelt in dezelfde kiezersgroep en met lijsttrekker Frans Timmermans zwaar inzet op het klimaatbeleid.

Volt kiest daarin voor een compromisloze koers. De partij noemt de eigen klimaat-wensenlijst zelf ‘radicaal’, doet geen concessies omwille van economische belangen en heeft daarin in het huidige politieke landschap alleen concurrentie van de Partij voor de Dieren. ‘Het is alles op alles, én én’, aldus de partij zelf. Volt ziet vooral kansen en nieuwe mogelijkheden: ‘Groene industrieën die gebouwd zijn op duurzaamheid en rechtvaardigheid in plaats van uitbuiting van mens en planeet, nieuwe banen die we ons nog geeneens voor kunnen stellen, een Europees snelheidstrein-netwerk, en klimaatpositieve steden met veel meer natuur.’

Europese Sociale Unie

Ook het sociaal-economisch beleid is bij uitstek een Europese opdracht, vindt Volt. ‘Wij kiezen voor gelijke kansen voor alle Europeanen (...) We verhogen de bijstand en het sociaal minimum. En we bouwen een Europese Sociale Unie, waarin gelijk loon voor gelijk werk en werknemersrechten gegarandeerd zijn in heel Europa en elke Europeaan verzekerd is van fatsoenlijke levensomstandigheden.’

Intussen hoopt de partij op ‘een complete sociaal-economische omwenteling’, gebouwd op heel andere uitgangspunten dan de huidige economie. ‘De behoeften van maatschappij en natuur staan centraal. Werken gaat meer lonen; vermogen, vervuiling en bedrijven worden meer belast. Het vernietigen van ongebruikte goederen wordt verboden en het recht op reparatie wordt uitgebreid – fast fashion wordt verleden tijd. Ook is het tijd voor een grote fiscale schoonmaak. We schaffen alle toeslagen, heffingskortingen, aftrekposten, vrijstellingen en de werkgevers- en werknemerspremies af. Dit wordt afgedekt door een aangepaste inkomstenbelasting en een nieuwe basistoelage als opmaat naar een basisinkomen.’

Het dinsdag gepresenteerde programma is een concept: op 23 september mogen de leden er op een partijcongres over praten en stemmen.