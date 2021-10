Volt kampt met vrouwentekort, partij schroeft de lokale ambities terug

Landelijk Vol-lijsttrekker Laurens Dassen (VOLT) eerder deze maand bij aankomst bij het Logement voor gesprekken over de kabinetsformatie. Beeld ANP - Bart Maat

Dat bevestigt de partij naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf. In zeker negen gemeenten lukt het niet om te voldoen aan de strenge ‘eisen van pariteit’ die de partij aan zichzelf heeft opgelegd: op alle kandidatenlijsten moet de verdeling tussen mannen en vrouwen gelijk zijn, anders kunnen lokale afdelingen zich niet inschrijven voor de verkiezingen. ‘Dat is een harde voorwaarde’, bevestigt een woordvoerder.

De partij moet daarom het voornemen laten varen om in maart in 24 gemeenten - vooral grote en middelgrote steden - mee te doen. Dat gaat nu lukken in hooguit ‘tien tot vijftien’ gemeenten. ‘Pariteit is in heel Europa een kernprincipe van onze partij. Dat laten we niet los. In de gemeenten waar het probleem speelt, gaan we nu eerst verder met de lokale uitbouw van de partij.’

Hoewel het tekort aan vrouwen groter is dan dat aan mannen, heeft de partij ook last van het algehele tekort aan kandidaten dat vrijwel alle partijen parten speelt op lokaal niveau. Ook oudere partijen die voorheen een breed lokaal netwerk hadden, moeten nu in gemeenten soms afhaken. Vooral in kleinere gemeenten hebben partijen vaak grote moeite om voldoende kandidaten te vinden, bleek al in 2014 uit onderzoek van Nieuwsuur en de Vereniging van Griffiers.

Hardnekkig

Het lokale tekort aan vrouwen in de politiek is oud en hardnekkig. Bij de vorige raadsverkiezingen in 2018 werd wel voor het eerst de grens van 30 procent vrouwelijke raadsleden doorbroken, bleek uit een inventarisatie van de Nederlandse vereniging voor Raadsleden. Ter vergelijking: in de Tweede Kamer, waar vrouwen ook achterblijven, is nu bijna 40 procent vrouw.

Alleen in Zoeterwoude, Baarle-Nassau, Blaricum, Meppel, Boxtel, Heerenveen en Heerhugowaard zijn meer vrouwen dan mannen actief in de gemeenteraad. Lokale initiatieven om meer vrouwen te werven, kunnen wel effect hebben. In Baarn steeg het aandeel vrouwen in de raad na een gerichte wervingsactie in 2018 van 24 naar 42 procent. De Partij voor de Dieren was in 2018 de enige partij met meer vrouwelijke dan mannelijke kandidaat-raadsleden. Ook partijen die nadrukkelijk streven naar een gelijke verdeling, krijgen het vaak niet voor elkaar. De PvdA bijvoorbeeld moest in 2018 genoegen nemen met 34 procent vrouwen op de lijsten.

Het vrouwentekort doet zich ook voor in de bestuurlijke lokale functies. Van alle wethouders en burgemeesters is slechts 27 procent vrouw. Waarom vrouwen uit zichzelf minder makkelijk te porren zijn voor de lokale politiek, weet Volt niet. ‘Misschien dat mannen zich iets makkelijker op hun plek voelen in de politiek. Waarom dat dan zo is, moeten we nog onderzoeken.’