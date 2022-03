Volt is niet meer te vermurwen en zet Gündogan opnieuw uit Tweede Kamerfractie

Nilüfer Gündogan eerder deze maand na afloop van het kort geding. Beeld ANP - Ramon van Flymen

‘Voor Volt, de melders en Nilüfer is dit geen goede tijd. Daar moeten we met Volt goed op terugkijken en evalueren', zei Dassen na afloop van de fractievergadering.

Gündogan was zelf niet aanwezig bij de stemming. Maandagavond liet zij nog weten in verzet te gaan en zich niet zomaar uit de fractie te laten zetten. Zij gaat nu als onafhankelijk Kamerlid verder.

Gündogan werd vorige maand ook al uit de fractie gezet, maar Volt moest die beslissing op last van de rechter terugdraaien. De fractie wenste niet langer met haar samen te werken nadat bij de partij meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnenkwamen. Gündogan zou zich schuldig hebben gemaakt aan intimidatie en ongewenste seksuele avances. Daarop schoot zij in de verdediging en deed aangifte van laster en smaad.

Verzoeningspoging

De door de rechter opgelegde verzoeningspoging is nooit echt van de grond gekomen. Ondanks excuses van Dassen voor de gang van zaken zijn de twee kampen met elkaar overhoop blijven liggen. Na een publicatie in NRC Handelsblad, waarin diverse Volters de grensoverschrijdende gedragingen deelden, breidde Gündogan haar aangifte verder uit, onder meer tegen Dassen. Voor Dassen en Koekkoek is het intrekken van de aangiftes juist een van de voorwaarden om Gündogan weer in de fractie op te nemen.

‘Dat zij nu geen lid meer is van de fractie komt onder andere door het artikel in NRC en de uitzending van Jinek', zei Dassen in zijn toelichting. ‘Daar werd voor ons heel duidelijk dat voor ons dat we op deze manier niet samen verder kunnen.’ Het door de rechter opgelegde mediationtraject heeft volgens de Volt-leider dan ook geen zin meer.

Afgelopen vrijdag was voor de partijtop de maat vol. In een brief aan de Volt-leden kondigde het partijbestuur aan Gündogan te royeren. ‘Het bestuur constateert dat het bij deze stand van zaken redelijkerwijs niet mogelijk is om Nilüfer als lid van de vereniging te behouden.’

Met het uit de fractie zetten van de nummer 2 hoopt Volt een streep te trekken onder de alsmaar dooretterende crisis die de partij dreigt te verscheuren. Gündogan kan rekenen op steun van Volters, al is niet duidelijk hoe groot die groep is.

Volgende maand komt de partij bijeen om terug te blikken op de kwestie. Dassen wil op het congres ‘het gesprek met de leden aangaan’. ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat we hier als Volt sterker uit gaan komen. En dat er geen grote scheuring gaat komen.’

Wat Dassen betreft blijft hij de aangewezen leider die Volt bijeen houdt en de jonge partij verder uitbouwt. ‘Ik neem mijn verantwoordelijkheid in de zin dat wij hier als partij lessen uit moeten trekken. Dat gaan we met de partij, het bestuur en de leden doen. Uiteindelijk moeten we zorgen dat we hier beter uit komen.’

Intussen heeft Sacha Muller, co-partijvoorzitter van Volt, een stap terug gedaan. De slepende crisis heeft bij haar geleid tot een burn-out.