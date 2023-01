Volt hoopt met winst Statenverkiezingen rampjaar achter zich te laten

Partijleider Laurens Dassen tijdens zijn speech op het Volt-congres in de Jaarbeurs in Utrecht. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Wat heeft een pro-Europese partij eigenlijk te zoeken in de provincies? Volgens Laurens Dassen alles. ‘In de provincies gebeurt het: daar wordt handen en voeten gegeven aan Europese afspraken’, aldus de Volt-leider. Hij denkt aan de Europese stikstofnormen, de Europese kwaliteitseisen voor schoon drinkwater of de energietransitie. ‘We hebben de keuze tussen stilstand of vooruitgang’, aldus Dassen. ‘Blijven we moeilijke besluiten doorschuiven, of maken we in de provincies het verschil?’

Zondag congresseerde Volt in de Utrechtse Jaarbeurs waar de partij de verkiezingscampage aftrapte. De nieuwkomer op het politieke toneel scoorde in 2021 verrassend goed en debuteerde met maar liefst drie Volters in de Tweede Kamer. Vernieuwend en vooral heel pro-Europees: een soort D66, maar dan zonder de loodzware koffers met asiel- en klimaatcompromissen van de afgelopen regeringsjaren.

Van de glans van die verkiezingswinst is nu nog maar weinig over. Volt heeft het gepresteerd om het imago van de nette nieuwkomer op het Binnenhof die wars is van ouderwets politiek gekonkel in een razend tempo te verliezen. De afhandeling van een klacht van vermeend grensoverschrijdend gedrag door de voormalig nummer 2 van de partij, Nilüfer Gündogan, ontaardde in een moddergevecht waar partijleider Laurens Dassen, Kamerlid Marieke Koekkoek en het partijbestuur rollebollend over straat gingen met Gündogan, tot aan de rechtbank aan toe.

Afgelopen december stonden Dassen, afzwaaiend co-voorzitter Emmy Mol en Gündogan opnieuw tegenover elkaar in de rechtbank. Mogelijk niet voor de laatste keer: volgens Gündogan betreft het een arbeidsconflict tussen haar en een medewerker met wie zij de samenwerking wilde beëindigen. Gündogan meent dat de partij dat heeft aangegrepen om van haar af te komen. Intern is het haar niet gelukt haar kant van het verhaal te doen, via de rechter hoopt zij op eerherstel.

Geld ophalen

Hoe graag de partijtop het ook wil, Volt lijkt voorlopig niet van de zaak af te zijn. Een intern evaluatierapport over de kwestie zou zondag besproken moeten worden, maar het is nog niet af. De juridische kosten die de partij heeft moeten maken hebben hun weerslag gehad op de begroting van de partij, moest penningmeester Auke Boomsma op het congres erkennen. Ondertussen schermt Gündogan met een bodemprocedure waardoor de vereniging nog meer kosten zal moeten maken. Mocht Gündogan in het gelijk worden gesteld, dan is het niet uitgesloten dat de partij haar een schadevergoeding moet betalen. ‘We hebben nog een buffer over’, aldus Boomsma. ‘Maar als dit nog vier jaar doorgaat, dan hebben we een probleem.’

Hij ziet ook dat het geluwde enthousiasme rond de nieuwkomer zijn effect heeft op de financiën. ‘We zijn misschien niet meer zo spannend als drie jaar geleden.’ De partij zal zich meer moeten inspannen om geld op te halen, is de boodschap. Duidelijk werd ook dat Volt moeite heeft met het invullen van bestuursfuncties. De partij kent twee co-voorzitters waarvan één man en de ander een vrouw moet zijn. Een vrouwelijke kandidaat heeft zich nog niet gemeld. Ook voor de vrijgekomen functies van penningmeester en secretaris heeft Volt geen geschikte kandidaten kunnen vinden.

Voor vragen over wat deze ontwikkelingen te betekenen hebben voor de partij was op de plenaire sessie weinig ruimte. Daar waren de aparte deelsessies voor ingericht, tot ergernis van meerdere leden. ‘Ik heb het gevoel bij een applausmachine te zitten, in plaats van dat de leden inspraak hebben’, aldus een kritische Volter.

Blik op de toekomst

Duidelijk is dat de partijtop de blik op de toekomst wil richten. In acht van de twaalf provincies (niet in Zeeland, Flevoland, Friesland en Limburg) kan op Volters gestemd worden waarbij thema’s als klimaat, duurzaamheid en woningbouw de belangrijkste speerpunten zijn. En via de Statenverkiezingen hoopt Volt na 15 maart ook een voet tussen de deur van de Senaat te zetten. Daar, in de Eerste Kamer, zal na de stembusgang de inkleuring gegeven worden aan de toekomst van het kabinet-Rutte IV. Waar rechtse partijen als BBB en JA21 het kabinetsbeleid naar rechts willen trekken, willen de partners PvdA/GroenLinks de koers naar links verleggen.

In zijn toespraak richtte Dassen het vizier nadrukkelijk op VVD, JA21 en BBB. ‘Zij beloven ons dat zij de klok terug kunnen zetten naar een verleden dat niet bestaat. Maar we kunnen niet doen alsof er geen klimaatcrisis, geen stikstofcrisis is, of dat er geen humaan asielbeleid mogelijk is.’

Met één of misschien wel meerdere senatoren hoopt de partij een verkiezingswinst om te zetten in positieve energie die de partij goed kan gebruiken. Daarbij mag Volt hopen dat er zo snel mogelijk een passend einde komt aan de juridische strijd met oud-partijgenoot Gündogan. Naar verwachting doet het hof 7 februari uitspraak. En dat is midden in de verkiezingscampagne.