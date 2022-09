‘Volstrekt absurd’ compromis: het openhouden van de kerncentrales zorgt voor onrust in Duitsland

Kerncentrale Isar in Essenbach in Duitsland. De Isar 2-reactor blijft langer open. Beeld Getty Images

Zijn de Duitsers er eindelijk uit?

Daar leek het op. Na maanden van steeds feller debat was maandag de kogel door de kerk. Twee van de drie nog functionerende Duitse kerncentrales blijven íétsje langer open: tot april, en alleen als noodreserve. Daartoe moeten de centrales hun bestaande voorraad uranium uitsmeren over een langere periode. Duitsland gaat geen nieuw uranium inkopen, de centrales maken geen doorstart. ‘We houden vast aan de Atomausstieg’, zei Robert Habeck, minister van Economie en Klimaatbescherming.

Hoe zat het ook alweer met de Duitse Atomausstieg?

Na de ramp in Fukushima in 2011 besloot de toenmalige regering-Merkel dat Duitsland gefaseerd zou stoppen met kernenergie. De drie nog resterende kerncentrales zouden op 31 december 2022 offline gaan, in het hart van de komende gasarme winter. Maar door de energiecrisis staat de Duitse regering onder grote druk, van zowel Europese partners als vanuit de Duitse oppositie, om de Atomausstieg uit te stellen. Zoals Duitsers regelmatig met oprechte verbazing vragen waarom Nederland niet gewoon weer gas uit Groningen gaat oppompen, zo komt vanuit omringende landen vaak de vraag waarom Duitsland niet gewoon de kerncentrales langer openhoudt. Antwoord: zo simpel is het niet.

Waarom dan niet?

De laatste drie nog draaiende kerncentrales zijn ingesteld op sluiting per 31 december. Personeel maakt zich op voor afvloeiingsregelingen, de uraniumvoorraad loopt op zijn einde, ingrijpend onderhoud is uitgesteld met zicht op de sluiting, en verlenging van de levensduur zou allerlei juridische hoofdbrekens opleveren. Uitstel is mogelijk, maar vereist grote politieke wil. En daar ontbreekt het aan. Regeringsleider SPD zet zich al jaren in voor een einde aan kernenergie. Coalitiepartner De Groenen is zelfs ontstaan uit de anti-kernenergiebeweging van de jaren zeventig en tachtig. Voor deze partij is de Atomausstieg haar politieke levenswerk.

Wat dragen deze drie centrales eigenlijk bij aan het tegengaan van de gastekorten?

Daarover verschillen de meningen. Emsland, Neckarwestheim 2 en Isar 2 kunnen samen 4.300 MW stroom produceren, meer dan alle Nederlandse kolencentrales samen. Duitsland wil nu de laatste twee exemplaren, beide in het zuiden van het land, tot april achter de hand houden. Hun gezamenlijke capaciteit is 2.900 MW, waarmee ze op jaarbasis evenveel stroom kunnen produceren als uit 4 miljard kubieke meter gas gewonnen kan worden.

Tegenstanders van een langere levensduur wijzen er echter op dat kerncentrales alléén elektriciteit produceren, geen warmte voor woningen of brandstof voor de zware energie. Daar is gas voor nodig. Van de andere kant: elke kilowattuur die wordt geproduceerd door kernenergie, hoeft niet van een andere brandstof – bijvoorbeeld Russisch gas – te komen. In de eerste helft van 2022 werd 11,7 procent van de Duitse stroom opgewekt in gascentrales.

Is de discussie nu beslecht?

Dat vindt economieminister Habeck, prominent Groenen-lid, wel. Maar tegenstanders begroetten die conclusie met hoongelach en superlatieven. ‘Volstrekt absurd’ en ‘simpelweg onverantwoord’ waren de kwalificaties vanuit de oppositie. ‘Stop deze waanzin’, riep CDU-leider Friedrich Merz woensdag in de Bondsdag tegen kanselier Olaf Scholz. Die kaatste terug dat het de CDU was – de partij van voormalig bondskanselier Angela Merkel – die tijdens haar zestien jaar lange regeerperiode Duitsland zo afhankelijk had gemaakt van Russisch gas. Ook de centrum-rechtse regeringspartij FDP, de kleinste en meest dwarse coalitiepartner, wil dat de drie kerncentrales blijven draaien tot minstens 2024.

Woensdag roerde een nieuwe tegenstander zich in het publieke debat. In een gelekte brief aan Economische Zaken schreef de directeur van het energiebedrijf dat de grootste nog werkende kerncentrale bestiert dat het ‘technisch niet mogelijk is’ om een kerncentrale op stand-by te houden en in te schakelen wanneer er een tekort dreigt. Het is geen lichtknopje, was de suggestie. En passant nam deze Guido Knott ook een politieke stelling in, met de mededeling dat het ‘uitproberen van een compleet nieuwe procedure niet zou moeten samenvallen met een kritieke toestand in de stroomverzorging’. Een reguliere verlenging tot april is wel mogelijk, aldus Knott.

Habeck antwoordde daarop dat de bedoeling niet was om kerncentrales in- en uit te schakelen, maar dat in december, januari of februari gekeken kan worden of ze aan moeten blijven staan of niet. Verwarring en irritatie alom. Duitse media proberen nu uit te zoeken wat er gaat gebeuren. De premier van deelstaat Baden-Württemberg, waar kerncentrale Neckarwestheim 2 staat, verwacht in december een beslissing.

Robert Habeck, dat was toch die minister die op handen werd gedragen?

Dat klopt. De prominente Groenen-politicus Habeck schoof vorig jaar met zijn partij aan bij de nieuwe regering om een algehele Duitse omwenteling naar een klimaatneutrale economie in gang te zetten. Maar sinds de Oekraïne-oorlog zag Habeck, vicekanselier en minister van het nieuwe en machtige departement voor Economie en Klimaatbescherming, zich plots verantwoordelijk voor alles van inflatie tot energiezekerheid. Habeck oogstte veel lof met zijn transparante communicatie, doortastend optreden in de energiecrisis, en bereidheid om pijnlijke partijpolitieke concessies te maken. Daaronder valt ook de heropening van kolencentrales.

Maar nu verschijnen de eerste barstjes in Habecks imago. Eerder blunderde hij bij de invoer van een nieuwe consumentenheffing op de stroomprijzen, waarvan ook bedrijven die fors verdienen aan de crisis bleken te kunnen profiteren. Deze week lag Habeck onder vuur wegens een onhandig televisie-optreden waarbij hij niet goed leek te begrijpen hoe een faillissement werkt. Ook zijn communicatie rondom de kerncentrales maakt hem, en zijn partij, kwetsbaar. ‘Als er deze winter op enigerlei wijze ergens in Duitsland zich een stroomuitval voordoet,’ concludeert weekkrant Die Zeit, ‘dan zal de oppositie die ongetwijfeld uitroepen tot ‘De Groene Black-out’.’