Volop speculaties over gezondheid Kim Jong-un

Kim Jong-un Beeld AP

Sinds de Noord-Koreaanse dictator verstek liet gaan bij de viering van de geboortedag van zijn grootvader Kim Il-sung op 15 april, wordt volop over het lot van Kim gespeculeerd. Deze Dag van de Zon geldt als een van de belangrijkste feestdagen in Noord-Korea. Op 11 april werd hij voor het laatst in de openbaarheid gezien.

Dinsdag meldde de Amerikaanse televisiezender CNN dat autoriteiten over ‘inlichtingen’ beschikken waaruit zou blijken dat het leven van de 36-jarige Kim Jong-un in ‘groot gevaar’ is na een operatie. Een journalist van de Amerikaanse zender NBC meldde via Twitter op gezag van twee regeringsbronnen dat Kim ‘hersendood’ zou zijn. De tweet werd later weer ingetrokken.

Mogelijk is een Zuid-Koreaans artikel de bron van de speculaties. DailyNK, een collectief van Noord-Koreaanse vluchtelingen dat contact houdt met bronnen in Noord-Korea, meldde maandag dat Kim herstelt van een hartoperatie. ‘Volgens een bron in Noord-Korea wordt Kim Jong-un verzorgd door artsen in een villa in Hyangsan, nadat hij op 12 april is geopereerd in de Hyangsan-kliniek in de provincie Pyeonganbuk’, aldus DailyNK. Ook hier is sprake van slechts één bron.

Van Kim is bekend dat hij veel rookt en overgewicht heeft. Toen hij in 2018 samen met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in aan de grens tussen Noord- en Zuid-Korea een boom plantte, had de jonge dictator het zichtbaar zwaar.

Schaarse informatie

Betrouwbare informatie uit de totalitaire dictatuur is schaars, terwijl de interesse voor nieuws uit Noord-Korea groot is. Mede hierdoor vinden niet-geverifieerde berichten al snel hun weg naar media. De lijst met foutieve nieuwsberichten over het land is dan ook lang. Zo meldde een Zuid-Koreaanse krant vorig jaar dat verschillende kernwapenonderhandelaars geëxecuteerd waren na de mislukte top in Hanoi. De officials waren later weer op nieuwsfoto’s te zien.

Een woordvoerder van de Zuid-Koreaanse regering zei dinsdag dat de berichten niet konden worden bevestigd. Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap sprak een regeringsbron die meldde dat er geen signalen zijn opgevangen dat de gezondheid van Kim achteruit is gegaan.

In 2014 verdween Kim een maand lang van de radar, hetgeen ook tot veel speculaties leidde. Toen hij weer opdook, liep hij met krukken. Koreaanse inlichtingendiensten meldden toen dat hij een enkeloperatie had ondergaan.