Volop speculaties nu ontvoerde Silvia terugkomt als moslima Aisha: is zij wel wie ze zegt dat ze is?

Een 25-jarige Italiaanse die 18 maanden werd vastgehouden door een islamitische terreurorganisatie, lag na haar terugkeer uit Kenia onder vuur omdat ze moslim was geworden. De Italiaanse premier Conte nam het woensdag voor haar op.

Premier Giuseppe Conte had net live op televisie uitgelegd dat hij 55 miljard euro vrijmaakt om de Italiaanse economie te redden, toen hij, vlak voordat de uitzending ophield, zich nog even naar de camera richtte. ‘Ik wil nog iets kwijt over Silvia Romano’, zei de premier.

Romano is een 25 jarige Milanese die eind 2018 werd ontvoerd door een groep gewapende mannen in Chamkama, een dorp in Kenia waar Romano voor een weeshuis werkte. Bij de overval werden vijf mensen neergeschoten, onder wie drie kinderen.

Islamitische terreurorganisatie

De mannen die haar meenamen, hadden waarschijnlijk banden met de islamitische terreurorganisatie al-Shabaab uit Somalië. Wat er in de achttien daaropvolgende maanden gebeurde – of Romano überhaupt nog leefde en waar zij was – bleef al die tijd onbekend, tot ze afgelopen weekend, dankzij tussenkomst van de Italiaanse, de Turkse én de Somalische geheime diensten, werd vrijgelaten nabij Mogadishu. De details van haar vrijlating werden niet vrijgegeven, dus ook niet of en hoeveel losgeld er is betaald.

Toen ze een dag later in Italië landde, begon ook het gespeculeer. Daar bleek immers dat Romano niet langer Silvia heette, maar Aisha en dat ze zich tijdens haar gevangenschap had bekeerd tot de islam. Is Romano wel wie ze zegt dat ze is, vroegen journalisten zich hardop af in tv-programma’s. Is ze gehersenspoeld, of getrouwd met een jihadist? Is er sprake van een Italiaanse versie van de tv-serie Homeland, waarbij de teruggekeerde ontvoerde uiteindelijk een terrorist blijkt.

In kranten verschenen interviews met geestelijken die het onwaarschijnlijk noemden dat ze zich uit vrije wil zou hebben bekeerd, Alessandro Pagano van anti-migratiepartij de Lega noemde haar tijdens een Kamerdebat ‘la neo-terrorista’ en de rechts-populistische krant Libero schreef maandag in verontwaardigde blokletters op de voorpagina: ‘We hebben een moslim bevrijd’. Op de voorpagina van het eveneens rechtse Il Giornale stond groot: ‘Ondankbare Silvia. We hebben 4 miljoen euro betaald om haar te redden, maar ze kwam terug gekleed als vijandige jihadist’.

Traumatische periode

Hoewel de minister van buitenlandse zaken, premier Conte, haar moeder én haar vriendinnen allen opriepen Romano met rust te laten omdat ze een uitermate traumatische periode achter de rug heeft, werden bij haar flatgebouw in Milaan (waar ze vanwege het coronavirus in verplichte quarantaine zit) al ruiten ingegooid en regent het onlinebedreigingen. De politie onderzoekt of de veelal racistische en vooral seksistische opmerkingen een georganiseerd karakter hebben en verband houden met extreem-rechtse groeperingen.

‘Iedereen die de behoefte voelt te speculeren over Silvia Romano’, zei premier Conte daarom woensdagavond aan het einde van zijn televisietoespraak, ‘moet eerst een 23-jarige zijn die wordt ontvoerd in Kenia, vervolgens door mannen met kalasjnikovs naar een bos wordt gebracht waar hij een maand lang 9 uur per dag moet lopen, om in de maanden daaropvolgend naar vier verschillende verblijfplaatsen te worden verplaatst, altijd bewaakt door geweren. Pas na zo’n ervaring luisteren we naar uw twijfels.’

Zelf liet Romano zich nauwelijks uit over haar bekering. Ze schreef enkel een kort bericht op haar Facebookpagina dat het ‘ergste nu achter de rug is’ en dat ze blij is dat ze haar naasten weer kan vertellen dat ze van hen houdt ‘ongeacht de kleding die ik nu draag’.