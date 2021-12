Volop initiatieven van huisartsen om eigen patiënten te ‘boosteren’, maar ministerie houdt de boot af

Huisarts Trudie Oldenhuis vaccineert dit voorjaar bij hen thuis een echtpaar dat niet naar de priklocatie van de GGD kan komen. Overal in het land bieden huisartsen nu aan te helpen bij het versnellen van de boostercampagne, door al hun patiënten in de praktijk te prikken, maar het ministerie houdt de boot af. Beeld Marcel van den Bergh

Dat standpunt leidt tot onbegrip en woede bij huisartsen in het land. Veel van hen hadden de afgelopen dagen het initiatief genomen om nog voor de Kerst of de jaarwisseling zoveel mogelijk van hun eigen patiënten te vaccineren. Volgens experts kan de inzet van de huisartsen de boostercampagne verder versnellen.

De afspraken die al zijn gemaakt, mogen doorgaan, maar het ministerie wil dat de GGD's de grootschalige boostercampagne uitvoeren. De huisartsen moeten zich beperken tot het prikken van mensen die niet naar de prikstraat kunnen gaan, en het overtuigen van vaccinatietwijfelaars. Ook mogen huisartsen zich melden om in de prikstraten te komen helpen. Dat is volgens het ministerie de efficiëntste manier om binnen enkele weken tijd 9,5 miljoen mensen te prikken.

Veel huisartsen zijn ervan overtuigd dat zij prima in één dag al hun 18-plus-patiënten van een prik kunnen voorzien. Het zou de opkomst ten goede komen, verwachten zij. De huisarts zit vaak in dezelfde buurt of hetzelfde dorp, de vaccinatielocaties van de GGD bevinden zich, zeker in landelijker gebieden, verder weg. Bovendien vertrouwen patiënten hun huisarts meer dan de GGD, met wie zij minder contact hebben.

Prikdagen

In Noord-Brabant, in de regio rond de steden Oss, Uden en Veghel (het epicentrum van de eerste coronagolf) namen 135 huisartsen het initiatief om deze woensdag en donderdag 30 duizend van hun patiënten te boosteren. De spoedpatiënten worden die dag op de centrale huisartsenpost opgevangen, in de huisartsenpraktijken wordt gevaccineerd. De regionale GGD werkt eraan mee en levert de vaccins.

Gisterenmiddag verbood het ministerie de actie. Dat leidde tot woede en onbegrip onder de huisartsen. Daarop paste het ministerie het verbod aan. Het initiatief mocht doorgaan, mits de huisartsen ervoor zouden zorgdragen dat de geboosterde mensen ‘binnen twee weken goed geregistreerd staan conform landelijke richtlijnen’.

Dat is volgens de huisartsen geen probleem. Zij kunnen in hun systeem de prikken registreren en doorgeven aan het RIVM. Dat doen ze immers ook bij niet-mobiele thuiswonende patiënten die zij wél mogen vaccineren.

Ook in het Limburgse dorp Helden-Panningen gaan de huisartsen deze donderdag 8 tot 10 duizend van hun patiënten vaccineren. Huisarts Frank van Kemenade is één van de initiatiefnemers: ‘Hoe sneller wij prikken, hoe beter het is. Er is geen sprake van een wedren met de GGD, wij werken juist goed met ze samen. Het gaat erom dat de patiënt niet ziek wordt.’

Van Kemenade verwacht dat veel meer mensen de booster halen nu ze bij hem terecht kunnen en niet naar de GGD-locatie hoeven, ruim 20 kilometer op in Venlo. Hij hekelt de opstelling van het ministerie. ‘Ik krijg enorme medewerking van de gemeente, mijn mailbox stroomt over van mensen die willen helpen, iedereen vindt het een geweldig initiatief. We moeten in Nederland leren out of the box te denken. Ik nodig de minister uit om eens mee te kijken hoe zoiets in de praktijk werkt, in plaats van van bovenaf regeltjes op te leggen.’

Experts zijn het met huisartsen eens

Eerder had huisartsenorganisatie Het Roer Moet Om al opgeroepen om de huisartsen die dat willen, te helpen bij het prikken van de eigen patiëntenpopulatie. Een van de initiatiefnemers is huisarts Toosje Valkenburg. ‘Wij zeggen: laat huisartsen die daartoe in staat zijn nou gewoon meeprikken. Elke prik is er toch één. Faciliteer hen die dat willen, dat is toch geen gekke vraag.’

Volgens Valkenburg willen veel huisartsen graag helpen, ook om te voorkomen dat zij straks met veel zieke patiënten kampen. ‘Ik snap oprecht dat de bulkvaccinatie bij de GGD belangrijk is, maar waarom zou het niet naast elkaar kunnen bestaan. De grote groep gaat naar de GGD, maar laat ons hier in het klein blijven prikken. Dat je dat niet naast elkaar wilt laten bestaan, snap ik niet. De wens om grip te houden is op het ministerie blijkbaar groter dan het pragmatisme.’

Ook volgens hoogleraar logistiek Jan Fransoo kan extra inzet van de huisartsen de boostercampagne versnellen, zei hij dinsdag in de Volkskrant. Er valt tijdwinst te behalen, zegt hij, ‘als de GGD’s intensiever gaan samenwerken met de huisartsen. Als er een huisarts is die de hele praktijk wil prikken, zou ik zeggen: doen!’

Dat vindt ook André Knottnerus, voorzitter van de Gezondheidsraad ten tijde van de Mexicaanse Griep. ‘We moeten alles op alles zetten om de boostercampagne te versnellen. Dat betekent dat we ruimte moeten geven aan de creatieve oplossingen van met name de huisartsen. Dat zijn verantwoordelijke professionals die ervaring hebben met het oplossen van problemen.’