Volodimir Zelenski de underdog die zich niet bij zijn lot neerlegt

Beeld Javier Muñoz

Deze rubriek is geen jukebox, maar verscheidene lezers vroegen om een aflevering over Volodimir Zelenski, president van Oekraïne. Die stónd al eens in deze rubriek, in een van de eerste afleveringen, op 12 april 2019. Dat is nog geen drie jaar geleden, maar je kunt met enig recht beweren dat we toen in een andere wereld leefden, en dat gold voor niemand meer dan Zelenski. Wie was deze man in 2019? Een uitgekookte acteur-producent-zakenman die de tv-serie Dienaar van het volk had bedacht. Daarin speelde hij een onbevangen onderwijzer uit de provincie die de corruptie hekelt in een filmpje dat viraal gaat, en daarna in het presidentieel paleis belandt. Zelenski, geboren in 1978, heeft altijd ontkend dat Dienaar van het volk een heimelijke verkiezingscampagne was. Feit is dat de bedenker-hoofdrolspeler werd bedolven onder verzoeken van kijkers: zo’n president als u speelt, willen wij in het écht.

In april 2019 ging Op het Tweede Gezicht over de verschillen tussen de onderwijzer uit Dienaar van het volk en de man die hem speelde. Die had een heel ander curriculum. Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie was hij in een mum van tijd succesvol in Kwartal 95, een Oekraïens equivalent van de Comedytrain. Daarna was hij én een veelgevraagd acteur én een tv-producent met een goedlopend bedrijf, meerdere huizen, bankrekeningen en aandelen in een firma op Cyprus. ‘Als je één ding veilig kunt stellen over de voormalige Sovjet-wereld, dan is het dat daar geen goudeerlijke onderwijzers de top bereiken’, schreef ik in april 2019. De onthullingen uit de Pandora Papers moesten toen nog komen. Afgelopen herfst stond Zelenski’s naam tussen die van Tony Blair, Andrej Babis en andere sluwe mannen met brievenbusfirma’s.

Toonbeeld van moed

Voorjaar 2022 is dezelfde man uitgegroeid tot een toonbeeld van moed, en in het verlengde daarvan tot de verpersoonlijking van de waarden én de waardigheid van de westerse wereld. De beeltenis van de ongeschoren man met wallen onder de ogen die in een legergroen T-shirt vanuit een belegerd Kyiv de wereld toespreekt, is op weg even iconisch te worden als die van Che Guevara: Zelenski is de underdog die zich niet bij zijn lot neerlegt. Zoals Poetins blik kil en minachtend is, zo is de zijne gepijnigd doch onverschrokken. In menig Hollywood-film komt het contrast tussen de held en de schurk minder mooi uit.

We leven in visuele tijden. Wie twijfelt over het belang van Zelenski’s voorkomen, moet zich voorstellen dat Poetin zijn oorlog anders had getimed en Petro Porosjenko nog president van Oekraïne was geweest. Had een man met een typisch oligarchenuiterlijk óók een groot internationaal publiek beroerd?

Zelenski, de gedroomde held van elk castingbureau, bezit ook nog nog de gave met een voordracht een publiek te raken. Je kunt zomaar speculeren dat jaren op de bühne zijn intuïtie waar een bepaald publiek gevoelig voor is, hebben aangescherpt. De Amerikaanse president die ze de ‘great communicator’ noemden, begon ook als acteur. Theaterregisseur Robert Falls keek naar Zelenski die in legergroen westerse parlementen toespreekt en zag een ‘talent om zowel woede als kwetsbaarheid uit te stralen. Het is waarschijnlijk ingestudeerd, en toch lijkt het spontaan en ter plekke te komen.’

Zelenski, zeggen velen, is sinds 24 februari boven zichzelf uitgestegen. Mensen die boven zichzelf uitstijgen: daar lees je vaker over in film- en toneelrecensies dan in politieke analyses. In april 2019 eindigde deze rubriek met de voorspelling dat, mits de rouletteballetjes niet raar zouden rollen, Oekraïense kiezers Zelenski net zo snel zouden gaan afschrijven als zijn voorgangers. Dat deden ze, en toen veranderde alles.