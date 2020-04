Volledige lockdown Frankrijk duurt tot 11 mei, crèches en scholen daarna geleidelijk open

Een straat in de zuidelijke Franse stad Cannes wordt gedesinfecteerd. Beeld AFP

Na 11 mei wordt de confinement (‘vergrendeling’), die op 17 maart begon, in fases afgebouwd. Crèches en scholen zullen vanaf 11 mei geleidelijk worden heropend. Universiteiten blijven tot en met de zomer dicht.

De regering gaat vanaf 11 mei mondkapjes aan alle Fransen verstrekken. De bevolking zal die zogenoemde ‘masques grand public’ onder meer in het openbaar vervoer verplicht moeten dragen. Van kwetsbare groepen als ouderen, chronisch zieken en gehandicapten wordt gevraagd dat zij ook na 11 mei binnen blijven.

Vanaf 11 mei zal iedereen die symptomen vertoont, op het coronavirus worden getest. Wie positief test, moet in thuisquarantaine en wordt gemonitord door een arts. De verhoging van de testcapaciteit is een belangrijke voorwaarde voor de déconfinement (‘ontgrendeling’) van Frankrijk.

Geen grote evenementen tot half juli

Restaurants, cafés, theaters, musea, bioscopen en alle andere ‘plekken die publiek ontvangen’ blijven ook na 11 mei gesloten. Festivals en andere grote evenementen zijn in ieder geval tot halverwege juli verboden. De regering komt deze week met een nieuw, langduriger reddingsplan voor getroffen sectoren als de reisbranche, het restaurant- en hotelwezen en de culturele sector. Ook arme gezinnen en studenten krijgen financiële steun.

‘De epidemie begint te stagneren’, zei Macron, verwijzend naar het aantal patiënten op de ic’s, dat sinds een aantal dagen daalt. ‘De hoop is terug.’ Dat is volgens de president de verdienste van ‘het goede burgerschap’ van de Franse bevolking, die zich de afgelopen vier weken grotendeels netjes aan de strenge lockdownregels heeft gehouden.

Macron drukte de Fransen op het hart daar de komende vier weken mee door te gaan. ‘Hoe beter we de regels respecteren, des te meer levens zullen we redden’, zei de president, die benadrukte dat de epidemie ‘nog niet onder controle’ is.