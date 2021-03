Volledige bevolking Frans-Polynesië besmet door kernproeven Franse overheid in vorige eeuw

Een Franse kernproef in september 1971, op het atol Mururoa. Beeld AP

In het rapport wordt voor het eerst aangetoond hoe groot de impact precies is geweest op de bevolking van de paradijselijke eilandengroep, die ongeveer 6.000 kilometer ten oosten van de Australische kust ligt. Het onderzoek zoomt specifiek in op testen tussen 1966 en 1974. Alleen al bij een test in 1974 werden 110.000 mensen zonder waarschuwing blootgesteld aan grote hoeveelheden straling, destijds vrijwel de volledige bevolking van de eilandengroep. Van de 118 eilanden die Frans-Polynesië vormen, zijn er 67 bewoond.

Desastreuze gevolgen

Disclose baseerde zich voor het onderzoek op documenten die het Franse leger in 2013 onder grote druk van belangenorganisaties openbaar maakte. Daaruit bleek toentertijd al dat de bewoners van het dichtbevolkte eiland Tahiti bijvoorbeeld waren blootgesteld aan vijfhonderd keer de stralingsdosis die een mens kan verdragen. Voor het onderzoek werden de ruim 2.000 pagina’s aan militaire documenten opnieuw onder de loep genomen. De effecten van de kernproeven werden gevisualiseerd in 3D-modellen. De onderzoekers werden daarbij geholpen door een natuurkundige van de Amerikaanse universiteit Princeton.

Dat de nucleaire tests in Frans-Polynesië desastreuze gevolgen hebben gehad voor de bevolking, is al langer bekend. Vormen van kanker als alvleesklierkanker en leukemie komen buitensporig veel voor onder de bevolking, in totaal zo’n 295.000 mensen. In 2006 stelde een onderzoekscommissie van het Franse Commissariaat voor Atoomenergie (CEA) al vast dat de experimenten schadelijk waren en er een toename was van mensen met kanker in de omgeving van de testlocaties.

Maar de werkelijke getallen liggen dus veel hoger, stellen de onderzoekers van Disclose. Zo is bijvoorbeeld niet meegerekend wat het effect is van door straling besmet drinkwater. Vorig jaar concludeerde het Franse Nationaal instituut voor gezondheid en medisch onderzoek (Inserm) nog dat er geen harde conclusies verbonden konden worden aan de documenten over de kernproeven.

193 kernproeven

Het nieuwe onderzoek kan er mogelijk voor zorgen dat meer mensen in Frans-Polynesië recht hebben op schadevergoeding. Sinds 2010 maakte de Franse overheid al enkele honderden miljoenen euro’s hiervoor vrij. Belangenorganisaties van slachtoffers en nabestaanden voeren al jaren een strijd om erkenning en compensatie. Gedurende een bezoek aan de eilandengroep in 2016 gaf toenmalig president François Hollande toe dat de Franse regering fouten heeft gemaakt. Tegelijkertijd prees hij de bijdrage van de eilandgroep aan het Franse kernprogramma.

Tussen 1966 en 1996 voerde de Franse overheid 193 kernproeven uit in Frans-Polynesië. De nucleaire testen begonnen op 2 juli 1966, met een bom genaamd ‘Aldebaran’ (naar de helderste ster in het sterrenbeeld Stier, een zogenoemde rode reus) vlakbij het atol Moruroa. Voor 1966 experimenteerde Frankrijk met kernbommen in de Saharawoestijn in Algerije, dat tot 1962 een Franse kolonie was.

Frankrijk werd een kernmacht tijdens de Koude Oorlog. Onder president Charles de Gaulle werd een nucleair wapenprogramma opgetuigd. In 1960 vond de eerste test plaats. Overigens gebruikten de Verenigde Staten de Stille Oceaan ook als testterrein. Zij voerden tests uit rondom de Marshalleilanden.