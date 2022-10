Volledig politieteam geschorst na bloedbad op basisschool Texas

Politieagenten bij de school in Uvalde op de dag van de schietpartij. Beeld AP

Sinds de tragische gebeurtenis is de plaatselijke politie het onderwerp van hevige controverse, vooral omdat meer dan een dozijn agenten ruim een uur buiten de klaslokalen hebben gewacht voordat ze ingrepen. Hierdoor kon de verschanste schutter ondertussen 19 kinderen ombrengen.

In augustus werd de politiechef van het schooldistrict, Pete Arredondo, al ontslagen. Nu heeft het bestuur besloten om alle agenten van het speciale politieteam voor onbepaalde tijd te schorsen. Zij waren belast met het bewaken van de veiligheid op de scholen in het district. Het is niet bekend om hoeveel agenten het precies gaat.

In de verklaring staat verder dat deze werknemers voortaan ‘andere functies in het district vervullen’. Volgens het bestuur is een grondige analyse van de reactie van de politie op de aanval nog gaande.

Versterking

Het bestuur ‘heeft in de tussentijd bij het Texas Department of Public Safety gevraagd om extra agenten te leveren’ om de veiligheid van de scholen en naschoolse activiteiten te garanderen, aldus de verklaring verder. Het bestuur verzekerde ook dat ‘de veiligheid van personeel en leerlingen niet in gevaar zal komen tijdens deze overgangsfase’.

Vorige week hebben ouders van kinderen die de schietpartij overleefden, het bestuur van het schooldistrict aangeklaagd, meldt persbureau Reuters.