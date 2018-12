Volkswagen ontdekt ‘verdachte’ dieselsoftware en waarschuwt autoriteiten

De uitlaat van een dieselauto van Volkswagen. Beeld AP

Het gaat volgens VW om software die in één type dieselmotor is toegepast en die niet door het bedrijf zelf is ontwikkeld. Het concern heeft met de toezichthouder afgesproken de update niet meer te installeren tot precies duidelijk is wat er aan de hand is.

Volkswagen heeft zich niet uitgelaten over de precieze aard van de ontdekte onregelmatigheden. Wel bleek in enkele dieselmodellen van Audi in mei van dit jaar mogelijk illegale software te zijn geïnstalleerd die de werking van schoonmaaksystemen vermindert als de tank met Adblue bijna leeg is. Adblue is een ureumoplossing die in de uitlaatgassen wordt gespoten om de hoeveelheid schadelijke stikstofoxiden te verminderen. Als deze ureumtank leeg raakt, krijgt de bestuurder een waarschuwing om bij te vullen. Als hieraan geen gehoor wordt gegeven en de vloeistof op raakt, kan de motor niet meer worden gestart of is er nog maar zeer weinig vermogen beschikbaar.

Uitstootmanipulatie

Om dit probleem te voorkomen, verminderde de Audi-software de hoeveelheid Adblue die wordt ingespoten als de tank bijna leeg is, zodat langer kon worden doorgereden. Hierdoor stijgt de uitstoot van stikstofoxiden. Het verlagen van de dosering Adblue wordt beschouwd als een vorm van illegale uitstootmanipulatie. Audi heeft de mogelijke sjoemelsoftware destijds ook aangemeld bij KBA en legde de productie van de betrokken modellen tijdelijk stil.

Audi, een dochter van Volkswagen, wordt gezien als de ‘uitvinder’ van de sjoemelsoftware die in 2015 naar buiten kwam. Miljoenen auto’s van VW en haar dochtermerken bleken software te hebben die de uitstoot van schadelijke stoffen verminderde zodra de auto op een rollenbank stond voor een emissietest. Het schandaal heeft VW inmiddels meer dan 27 miljard euro aan schadeloosstellingen en boetes opgeleverd. Hoewel het schandaal al jaren geleden is uitgebroken, bezorgt de nasleep ervan VW nog altijd flinke kostenposten; Afgelopen jaar alleen al 5,5 miljard euro, aldus Der Spiegel.