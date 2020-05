Volkswagen moet schadevergoeding betalen aan Duitse eigenaren van sjoemeldiesels

Volkswagens die klaar zijn voor levering. De autofabrikant moet Duitse eigenaren van sjoemeldiesels compenseren. Beeld AP

Herbert Gilbert kocht zes jaar geleden het minibusje voor ruim 31 duizend euro, naar eigen zeggen omdat de diesels van VW zo schoon zouden zijn. Maar de tweelitermotor van het type EA 189 bleek enkele maanden later de spil in een van de grootste naoorlogse industriële fraudezaken. De fabrikant had bij miljoenen auto’s software geïnstalleerd die zijn diesels tijdens testprocedures veel schoner liet lijken dan ze in werkelijkheid waren.

De zaak, die in de Verenigde Staten aan het rollen kwam, hebben VW inmiddels meer dan 31 miljard euro aan boetes en schadevergoedingen gekost. Hoewel in de VS ruime schadevergoedingen werden betaald aan eigenaren van sjoemeldiesels, stelde VW dat Europese bezitters (waar veel meer fraudediesels rondreden) geen schade hebben geleden.

Dit omdat het concern de software bij 2,4 miljoen diesels heeft verwijderd en nieuwe heeft geïnstalleerd, die de motoren schoner zou maken. Volgens de autobouwer hebben klanten hierdoor hun auto’s ‘tot op de dag van vandaag’ gewoon kunnen gebruiken.

Geringe schade

Als er al schade is, dan moet de tijd dat de auto in bezit was plus het aantal kilometers worden afgetrokken van een eventuele financiële compensatie. Nu, vijf jaar later, is de waarde van de meeste auto’s zo ver gedaald dat de totale schade voor de autobouwer een stuk geringer is.

VW-koper Gilbert bestrijdt deze lezing en eiste het aankoopbedrag van zijn auto plus rente terug. Een rechtbank in Koblenz stelde onlangs een lager bedrag in het vooruitzicht: ruim 25 duizend euro. Daarop stapte Gilbert naar het hof. Dat oordeelde maandag dat er schadevergoeding moet worden betaald, maar dat de hoogte inderdaad afhangt van het aantal gereden kilometers.

Hoewel de eigenaar minder krijgt dan gehoopt, heeft de uitspraak grote gevolgen voor VW. Het concern heeft onlangs weliswaar een deal gesloten met 235 duizend andere bezitters van een sjoemeldiesel, ter waarde van 750 miljoen euro, maar er zijn nog altijd 60 duizend Duitse klanten die individueel schade willen claimen bij het concern. Zij maken door de uitspraak van het Hof meer kans op een hogere vergoeding. Wie akkoord ging met de eerdere overeenkomst, krijgt een bedrag tussen de 1.350 en 6.250 euro.

In juli doet het Hof uitspraak over nog drie lopende zaken, dan zal de totale schade voor VW inzichtelijker worden.