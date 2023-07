Volkswagen moet ook eigenaar van tweedehands ‘sjoemeldiesel’ schadevergoeding betalen

Tweedehands Volkswagen-auto’s in Dortmund. Beeld AFP

In 2015 bleek dat Volkswagen miljoenen dieselauto’s had uitgerust met een motor die de uitstoot van stikstofoxiden kunstmatig laag hield in de testomgeving. De man had twee jaar eerder een tweedehands Volkswagen Passat gekocht waarin zulke sjoemelsoftware was ingebouwd. De aankoopprijs van de auto was daardoor hoger dan de feitelijke marktwaarde, oordeelde de rechter. Om dit prijsverschil te overbruggen moet Volkswagen de man, die zijn auto in 2020 weer verkocht, een schadevergoeding van 1.500 euro betalen.

Volgens de Consumentenbond is het niet eerder in Nederland voorgekomen dat een schadevergoeding wordt toegekend aan een koper van een tweedehandsauto met sjoemelsoftware. De rechter kende wel eerder schadevergoedingen toe aan kopers van nieuwe auto’s met sjoemelsoftware. In maart en april oordeelden de rechtbanken in Haarlem en Groningen dat Volkswagen 3.000 euro moet betalen aan twee kopers van sjoemeldiesels. Die zaken waren ook aangespannen door de VGDES en de Consumentenbond. De Consumentenbond had gehoopt dat het volledige aankoopbedrag van 33 duizend euro vergoed zou worden, maar daar ging de rechter niet in mee. In september komt een vierde zaak voor de rechter.

Massaclaim

In 2021 won Stichting Car Claim al een collectieve claim tegen Volkswagen, waarbij de rechter oordeelde dat kopers recht hebben op 3.000 euro compensatie voor een nieuwe auto en 1.500 euro voor een tweedehands. Omdat de zaak echter was aangespannen voor de ingang van de nieuwe wet voor massaclaims in 2020, kan de rechter de uitbetaling van dat bedrag bij die zaak niet afdwingen, zegt een woordvoerder van de Consumentenbond.

De Consumentenbond probeert nu met individuele claims jurisprudentie te ontwikkelen. Het doel is om Volkswagen ‘te bewegen tot een gesprek over een compensatieregeling voor alle Nederlandse gedupeerden’, aldus voorzitter Dick Bouma van VGDES. De belangenorganisatie vindt dat alle kopers en verkopers van een sjoemeldiesel een schadevergoeding moeten krijgen.

In Nederland heeft Volkswagen de sjoemelsoftware geïnstalleerd in 175 duizend auto’s met een dieselmotor. Wereldwijd is er bij zo’n 11 miljoen auto’s van de Volkswagen Group sjoemelsoftware geïnstalleerd. Daar vallen ook auto’s van Audi onder. De schadevergoedingen hebben het bedrijf al meer dan 30 miljard euro gekost.

Bovendien zijn verschillende topmensen van de Volkswagen Group aangeklaagd. Ex-Audi-topman Rupert Stadler is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf na een schuldbekentenis. Tegen de voormalige Volkswagen-topman Martin Winterkorn loopt nog een gerechtelijke procedure.