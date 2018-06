Volkswagen krijgt boete van 1 miljard euro in Duitsland voor dieselfraude

Volkswagen heeft in Duitsland een boete gekregen van 1 miljard euro voor fraude met de uitstoot van dieselmotoren. De autofabrikant, die het bericht woensdag zelf bekendmaakte , zegt zijn verantwoordelijkheid te nemen en gaat niet in beroep.

Binnenin een van de glazen auto-opslag silo's die Volkswagen in Wolfsburg heeft staan. Foto AP

VW heeft tussen 2007 en 2015 bijna 11 miljoen dieselauto’s op de markt gebracht met software die emissietests om de tuin leidde. De auto’s leken daardoor schoon, terwijl ze in werkelijkheid vele malen meer van het schadelijke stikstofoxide uitstootten dan was toegestaan.

De affaire kwam in het najaar van 2015 aan het licht in de Verenigde Staten. In de nasleep van ‘dieselgate’ heeft VW 26 miljard euro opzij gezet voor boetes en schadevergoedingen. Diverse managers zijn in de Verenigde Staten aangehouden en ook tegen oud-topman Martin Winterkorn is daar een arrestatiebevel uitgevaardigd. Winterkorn, die enkele dagen na het uitbreken van het schandaal aftrad, heeft altijd ontkend iets te hebben geweten van de malversaties.

Daimler

Tweeënhalf jaar na het schandaal is dieselgate nog altijd actueel. Deze week werd bekend dat ook Daimler heeft gerommeld met de uitstoot van dieselmotoren. Dochterbedrijf Mercedes-Benz moet in Europa bijna 750 duizend auto’s terugroepen om de illegale software te verwijderen.

Oud-topman van Volkswagen Martin Winterkorn. Foto EPA

Daimler ontkent dat het sjoemelsoftware heeft geïnstalleerd, en zegt schoonmaakapparatuur in sommige omstandigheden uit te moeten schakelen, om te voorkomen dat motorschade ontstaat. Deze uitzondering is volgens Europese wetgeving toegestaan en fabrikanten hebben ruimhartig gebruik gemaakt van deze maas in de wet. De Duitse toezichthouder KBA aanvaardt de uitleg van Daimler niet en zegt dat sprake is van ongeoorloofde ingrepen. Of Mercedes-Benz ook een boete krijgt, is nog niet duidelijk.

Naast de aanklacht tegen Daimler zijn deze week ook invallen gedaan in de woning van Audi-topman Rupert Stadler, en bij een ander lid van de raad van bestuur van de maker van luxeauto’s. Het is voor het eerst dat een zittende topman van het VW-concern (Audi is het meest winstgevende onderdeel van VW) wordt beschuldigd van betrokkenheid bij het schandaal. De sjoemelsoftware die Volkswagen gebruikte in zijn auto’s, was eerder bij Audi ontwikkeld.

Door niet in beroep te gaan tegen de boete die door de Duitse justitie is opgelegd, hoopt Volkswagen mogelijk in de rest van Europa mildere straffen te krijgen. De automaker heeft net als Daimler altijd beweerd dat het in Europa geen regels heeft overtreden. In Nederland moest het concern 450 duizend euro betalen, de maximumboete die hier kan worden opgelegd voor misleiding van consumenten. In Duitsland is de juridische procedure tegen de automaker nu beëindigd.