Volkswagen gaat 80 procent betalen voor de ombouwkosten van oude dieselauto’s

Een conceptmodel van een Volkswagen busje dat op elektriciteit rijdt. Foto Reuters

De Duitse regering komt vrijdag bijeen om te overleggen over maatregelen die nodig zijn om de te hoge concentraties stikstofoxiden in veel Duitse steden omlaag te brengen. De regering-Merkel is verdeeld in twee kampen: de transportminister Andreas Scheuer wil dat klanten van oudere diesels hun auto kunnen omruilen tegen een nieuw schoon exemplaar, terwijl milieuminister Svenja Schulze voorstander is van het ombouwen van oude diesels. Volkswagentopman Herbert Diess zegt beide opties aan te zullen bieden.

Dat VW slechts 80 procent van de kosten van de ombouw wil vergoeden, is mogelijk aanleiding voor nieuwe tweespalt. Transportminister Scheuer stelde tot nu toe dat de autofabrikanten de volledige kosten – ongeveer 3.000 euro per auto - voor hun rekening moeten nemen. De ombouwoperatie wordt uitgevoerd bij auto’s die volgens de zogenoemde Euro 4- en Euro 5-norm presteren. In sommige gevallen gaat het hierbij om auto’s van enkele jaren oud. De omvang van de totale kosten van de ombouwoperatie heeft VW nog niet bekendgemaakt.

BMW en Daimler hebben zich nog niet uitgelaten over een oplossing.