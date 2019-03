Volksvader Xi Jinping breekt met een decennialange traditie van Chinese leiders, en toont zijn grijzende coupe

Chinese President Xi Jinping (links) tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het nationale volkscongres. Beeld AP

Grijs haar. Het lijkt triviaal, maar dat is het niet. Als het gaat om de theatrale Chinese politiek, wordt alles door experts tot in detail onder de loep genomen. Outfits, haardracht en lichaamstaal: het kan allemaal iets zeggen over de doorgaans onzichtbare dynamiek van de communistische partij.

In de politieke arena van China was grijs niet altijd uit de mode. Mao Zedong veroorloofde zich in de herfst van zijn leven de zichtbaarheid van de vergankelijkheid. Maar toen de communistische partij na hem overging op een vorm van ‘collectief leiderschap’ werd het zwart verven van het haar langzaam maar zeker de norm. Dat straalde eenheid uit en schiep de illusie van de eeuwige jeugd – niet onhandig voor een partijtop waar bijna iedereen de zestig al enige tijd is gepasseerd.

Xi Jinping vaart zijn eigen koers. ‘Dit is een soort camouflagestrategie om hem in China minder aristocratisch te laten ogen’, zei Willy Lam van de Chinese Universiteit van Hong Kong tegen CNN. Andere analisten stellen dat hij met zijn grijze haar laat zien dat hij zelfverzekerd is over zijn macht: Jingping kan eruit zien zoals hij wil.

Sinds hij in 2012 aan de macht is, werkt de Chinese president zorgvuldig aan zijn beeldvorming. Hij profileert zich als een toegankelijke, vaderlijke leider. Iemand die weet wat het beste is voor de mensen. ‘Oom Xi’, wordt hij ook wel liefkozend genoemd.

Tijdens zijn anticorruptiecampagnes trekt Jinping zo nu en dan een marineblauw windjack aan, inclusief ritssluiting. Het zijn weliswaar nog niet de All Stars-sneakers waarmee Mark Rutte zich soms nonchalant op straat begeeft, maar de strekking van de boodschap moet hetzelfde zijn: ondanks mijn leiderschap ben ik een van jullie.

Dat Jinping zijn rol als volksvader serieus neemt, bleek toen hij zijn heerschappij vorig jaar voor de rest van zijn leven grondwettelijk liet vastleggen. Ook werd duidelijk dat er met ‘oom Xi’ niet valt te sollen. Toen hij in de media werd vergeleken met Winnie de Poeh – de twee figuren zouden dezelfde lichaamsbouw hebben – werd de vrolijke beer volledig gecensureerd door de Chinese staatsmedia.