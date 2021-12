Volkskrant wint kort geding van kungfu-leraar René L. en mag laatste podcastaflevering publiceren

Het Openbaar Ministerie heeft dertig maanden celstraf geëist tegen René L. wegens het stelselmatig mishandelen en bedreigen van zijn volgelingen. Beeld Felix Guerain

In de podcast Een Soort god zoekt de Volkskrant in zes afleveringen uit hoe slimme mensen in een sekte belanden. In de eerste vijf afleveringen vertellen oud-leden van de ‘kungfu-sekte’ geleid door leraar René L. hoe ze in de greep van L. raakten en door hem emotioneel en fysiek werden gemanipuleerd.

In de zesde en laatste aflevering komt René L. zelf aan het woord. Hij geeft toe geweld te hebben gebruikt, maar meent dat dit het gevolg was van het immorele gedrag van de leden en ‘kleine hersenbloedinkjes’ waardoor hij zichzelf niet meer in de hand had. Ook bedreigt hij een van de oud-leden van zijn kungfu-groep met de dood.

L. wilde met een kort geding voorkomen dat de aflevering woensdagnacht verschijnt. In de dagvaarding verzocht zijn advocaat de Volkskrant de uitzending niet te publiceren. Ook zou een kort fragment uit aflevering 5, waarin L. al te horen is, verwijderd moeten worden. Mocht de rechter hier niet in meegaan dan zou de krant de stem van L. volgens de advocaat moeten vervormen.

Publicatie gaat door

De Amsterdamse voorzieningenrechter besloot dinsdag bij het kort geding de eisen van L. en zijn advocaat niet in te willigen. De publicatie van de podcast gaat dus door. De motivering van de rechter volgt nog.

Volgens zijn advocaat wist L. niet dat het interview dat hij aan de Volkskrantjournalisten gaf gebruikt zou worden voor een podcast, zo is te lezen in de dagvaarding. De krant kon echter met opgenomen geluidsfragmenten aantonen dat L. hier vooraf toestemming voor had gegeven.

‘Het stond gewoon keurig op band, dus dan wordt het voor L. een lastige zaak’, zegt advocaat Jens​ van den Brink, die de Volkskrant bij het kort geding bijstond. ‘Bovendien is zo’n verbod voorafgaand aan publicatie een heel vergaande eis. Het uitgangspunt is dat er in Nederland geen censuur is, een verbod vooraf wordt alleen gegeven in uitzonderlijke omstandigheden. Dan moet er onherstelbare schade optreden die niet achteraf met een schadevergoeding of rectificatie te herstellen is. Daar was hier echt geen sprake van.’

Veroordeeld

Drie weken geleden werd René L. door de rechtbank van Roermond veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden voor mishandeling, bedreiging en verboden wapenbezit.

Ook moet L. een schadevergoeding van opgeteld 40 duizend euro betalen aan de vier voormalige volgelingen die aangifte tegen hem deden. Hij gaat in hoger beroep, zo liet zijn advocaat vorige week aan de Volkskrant weten.