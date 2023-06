Volkskrant-productie over het lot van acht migranten wint European Press Prize

Oumar plukt in Italië clementines en mandarijnen, maar zoekt een schrijvend beroep. Beeld César Dezfuli

De Spaans-Iraanse fotograaf César Dezfuli portretteerde op 1 augustus 2016 op de Middellandse Zee alle 118 migranten op het Duitse reddingsschip Iuventa, vlak voordat ze werden ontscheept in Italië. Later bedenkt hij: deze foto’s laten niet zien wie deze mensen écht zijn. Waar zijn ze nu? Hoe gaat het met ze in Europa? En hoe ziet het continent eruit door hun ogen?

Nadat hij alle opvarenden had gefotografeerd, noteerde Dezfuli hun gegevens. Dankzij die informatie kon hij 72 van hen later opzoeken. Bij de laatste acht ging Volkskrant-redacteur Bakker mee. Dezfuli bracht in beeld hoe de migranten hun weg proberen te vinden in Europa en filmde zijn interviews met hen. Het project werd met tekst van Bakker verwerkt tot een samenhangende multimediaproductie en gepubliceerd in de Volkskrant. Aan de onlineproductie werkten Titus Knegtel en Gabriel Eisenmeier mee.

Dezfuli en Bakker wonnen met het project ook al de prijs voor beste open format-productie in de regio Europa van World Press Photo. De jury van die prijs noemde het een ‘diepgaand en waardig verhaal’ over de reis van de mannen.