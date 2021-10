Volkskrant-journalist weer op vrije voeten na arrestatie bij klimaatprotest, nog wel verdachte

Activisten van Extinction Rebellion nabij Den Haag Centraal. Beeld Joris van Gennip

Van Dinther heeft van 15 tot 19 uur vastgezeten. Hij wordt nog wel verdacht van het beledigen van een politieagent. Hij vertelt telefonisch dat hij rond drie uur ‘s middags een afzetlint passeerde om een arrestatie van een vastgetekende demonstrant te aanschouwen. Tweemaal werd hem gevraagd zich te identificeren en tweemaal mocht hij doorlopen, met een politieperskaart om zijn nek.

Toen Van Dinther op korte afstand van de demonstrant was, wilde een derde agent niet geloven dat hij journalist was, ondanks de perskaart. Toen die hem maande aan de kant te gaan, mompelde Van Dinther ‘doe niet zo kinderachtig’, vertelt hij. Hierop werd hij door de agent met geweld tegen een politiebusje aangeduwd en gearresteerd. ‘Ik was behoorlijk verbouwereerd.’

Ik word nu gearresteerd door de politie omdat ik te dichtbij stond. Met geweld in een politiebusje gesleept. — Mac van Dinther (@MacvanDinther) 11 oktober 2021

Op het bureau mocht hij één telefoontje plegen, naar zijn chef van de binnenlandredactie Eelco Meuleman. De Volkskrant heeft er maandag meermaals bij de politie op aangedrongen Van Dinther vrij te laten en nam een advocaat in de arm. Ook de Nederlandse Vereniging van Journalisten zegt de politie om opheldering te vragen.

‘We maken ons grote zorgen over de hardheid waarmee de politie tegen onze journalist heeft opgetreden’, zegt hoofdredacteur Pieter Klok. ‘Er moeten wel heel zwaarwegende redenen zijn om journalisten op deze wijze te beperken in de vrijheid van nieuwsgaring en al helemaal om hen te arresteren. Ik kan me niet voorstellen dat daar in dit geval sprake van is.’

Er is vanmiddag aan de Bezuidenhoutseweg in #DenHaag een journalist aangehouden voor belemmering en belediging van agenten. Hij wordt gehoord. #XRHerfstrebellie2021 — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) 11 oktober 2021

Na zijn aanhouding werd Van Dinther op een Haags politiebureau in een soort omgebouwde touringcar vastgehouden. ‘Ik zat daar in een klein hokje, zonder een raam of ventilatie. Ik kreeg nauwelijks lucht. Mijn schoenen, riem, telefoon en bril moest ik inleveren.’

Van Dinther liet aan de politie meermaals weten geen demonstrant maar journalist te zijn. Toch werd hij vastgehouden, vanwege de verdenking een agent te hebben beledigd. Van Dinther zegt de politie te willen aanklagen.

Geblokkeerde kruispunten

Maandagmiddag protesteerde de klimaat-actiegroep Extinction Rebellion op meerdere plekken in Den Haag. Honderden demonstranten waren aanwezig en blokkeerden verschillende kruispunten, onder meer bij het tijdelijke Tweede Kamergebouw aan de Bezuidenhoutseweg. Ze zaten op de weg met spandoeken als ‘deze weg loopt dood’ en ‘uitstel is geen optie’. Enkele demonstranten vastgeketend aan een gehuurde vrachtwagen die op een kruispunt geparkeerd stond.

De activisten vinden dat de Nederlandse overheid hun burgers te weinig beschermt tegen de gevolgen van klimaatverandering, zeiden de initiatiefnemers vorige week in de Volkskrant. De blokkades waren aangekondigd. Voor aanvang van het protest waren er al veel agenten op de been. De politie onderbrak de demonstratie omdat de blokkades het verkeer hinderden en de verkeersveiligheid in gevaar zouden brengen. Tot in de avonduren werden demonstranten verwijderd en gearresteerd. Hoeveel mensen in totaal zijn gearresteerd, kan de politie niet zeggen.