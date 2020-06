Volkskrant-journalist Michael Persson wint Tegel met reportage ‘Mississippi Hanging’

327 Green Grove Road, waar Jones opgehangen werd gevonden, na een ruzie met zijn witte vriendin. Beeld Micael Persson

De Tegel is de belangrijkste journalistieke prijs in Nederland en wordt elk jaar in diverse categorieën uitgereikt. Persson, correspondent in Amerika, won de prijs voor 2019 in de categorie Tekst. Hij zocht de waarheid achter de dood van de 21-jarige Willie Jones in 2018. Jones werd opgehangen gevonden aan een boom in de tuin van zijn schoonfamilie, na een ruzie met zijn witte vriendin.

Volgens de autoriteiten ging het om zelfmoord, maar de familie van Jones, die twijfelt aan het officiële verhaal, vecht voor gerechtigheid. De jury noemt Perssons reportage een ijzersterk verhaal gestoeld op gedegen onderzoek. ‘Een verhaal dat verder gaat dan de waan van de dag’, aldus de jury.

De journalistieke prijs voor het beste nieuwsverhaal van 2019 werd gewonnen door vier journalisten van de NOS en NRC. Zij wonnen De Tegel voor hun onthulling dat in 2015 bij een Nederlandse luchtaanval in het Iraakse Hawija tientallen burgerdoden waren gevallen.

In het nauw

De jury prees de verslaggeving van de NOS-journalisten Ben Meindertsma en Lex Runderkamp en hun NRC-collega’s Kees Versteegh en Jannie Schipper. De onthulling bracht minister van Defensie Ank Bijleveld in het nauw. Zij overleefde in mei, tijdens het vierde Kamerdebat over de luchtaanval, met moeite opnieuw een motie van wantrouwen.

‘Het onderzoek is zeer zorgvuldig gedaan en heeft grote maatschappelijke relevantie’, aldus de jury. ‘Hun vasthoudendheid is absoluut te roemen’, zei de jury over de journalisten. In dezelfde categorie was onder andere ook het onthullende verhaal genomineerd van Volkskrant-onderzoeksjournalist Huib Modderkolk over de sabotage van het Iraanse atoomprogramma.

In de categorie Buitenland won Nieuwsuur voor het onderzoek naar de paspoorthandel op Malta. Nieuwsuur-journalisten Siebe Sietsma en redacteur Luuk Mulder brachten in beeld hoe de uitgifte van paspoorten, onder andere aan rijke buitenlanders, het eiland honderden miljoenen euro’s oplevert. Coen Verbraak won De Tegel voor het beste interview met zijn tv-serie Onze jongens op Java, waarin hij Nederlandse soldaten aan het woord liet over de politionele acties in Indonesië.

De prijs voor het beste online-verhaal van 2019 ging naar een NRC-productie van Ilvy Njiokiktjien over Zuid-Afrikaanse jongeren in het Mandela-tijdperk. Vorige week werd al bekend dat De Tegel voor het beste Onderzoeksverhaal ging naar RTL-journalist Pieter Klein en Jan Kleinnijenhuis van Trouw voor hun onderzoek naar de Toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. In de categorie Achtergrond wonnen toen de NRC-journalisten Clara van der Wiel en Hugo Logtenberg met een verhaal over angstcultuur op de universiteit.