Volkskrant-journalist Huib Modderkolk moet van rechter passages aanpassen in boek over AIVD

Huib Modderkolk Beeld Simon Lenskens

Op verzoek van de inlichtingendienst willigde Modderkolk eerder al enkele verzoeken tot aanpassing in, maar die waren volgens AIVD-directeur Dick Schoof niet voldoende. De conceptversie van het boek zou te veel onthullen over een operatie van de inlichtingendienst. Daardoor zou volgens Schoof een mensenleven in gevaar komen.

Modderkolk benadrukt dat de bewuste tekst betrekking heeft op een al afgeronde operatie. Toch eist de rechter dat de journalist enkele woorden in zijn boek verwijdert of ‘veralgemeniseert’. Modderkolk vindt daarentegen dat de inlichtingendienst onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat personen gevaar lopen als de bewuste passage in zijn boek zou worden gepubliceerd. ‘Maar de rechter vindt de kans niet verwaarloosbaar dat een persoon in gevaar kan komen’, zegt hij. ‘Het is heel moeilijk je te verdedigen als de AIVD beweert dat mensen in levensgevaar kunnen komen.’

Geheimhouding

De Volkskrant-journalist mag verder weinig zeggen over wat in de rechtbank is besproken, omdat hij is gehouden aan geheimhouding. Op verzoek van de landsadvocaat vond het kort geding plaats achter gesloten deuren. De journalist betreurt dat hij wordt gedwongen informatie over de bewuste operatie te schrappen. Modderkolk: ‘Het is jammer dat ik daardoor minder gedetailleerd moet schrijven over de AIVD.’

In een brief die Schoof drie weken geleden aan Modderkolk stuurde, schreef de AIVD-directeur dat hij het noodzakelijk achtte ook persoonlijk aangifte tegen de journalist te doen. Dat werd later door minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken tegengesproken. Zij wilde eerst het kort geding afwachten. Modderkolk heeft nog niet besloten of hij in beroep gaat tegen de uitspraak.