Volkskrant-journalist gearresteerd bij klimaatprotest in Den Haag

Activisten van Extinction Rebellion nabij Den Haag centraal. Beeld Joris van Gennip

Van Dinther vertelt telefonisch vanuit het politiebureau dat hij met geweld in een politiebusje is geslagen omdat hij ‘doe niet zo kinderachtig’ had gezegd toen een agent hem maande uit de weg te gaan. Hij droeg een politieperskaart om zijn nek en maakte duidelijk aan de agent dat hij journalist is. Op het bureau mocht hij één telefoongesprek plegen, met zijn chef van de binnenlandredactie Eelco Meuleman.

De Volkskrant heeft bij de politie aangedrongen om haar verslaggever vrij te laten en een advocaat in de arm genomen. Een woordvoerder van de politie heeft toegezegd dat Van Dinther wordt heengezonden, maar kon nog niet zeggen wanneer dit zou gebeuren.

Ik word nu gearresteerd door de politie omdat ik te dichtbij stond. Met geweld in een politiebusje gesleept. — Mac van Dinther (@MacvanDinther) 11 oktober 2021

Maandagmiddag protesteerde de klimaat-actiegroep Extinction Rebellion op meerdere plekken in Den Haag. Honderden demonstranten waren aanwezig en blokkeerden verschillende kruispunten, onder meer bij het tijdelijke Tweede Kamergebouw aan de Bezuidenhoutseweg. Ze zaten op de weg met spandoeken, in een enkel geval vastgeketend aan een gehuurde vrachtwagen die op een kruispunt geparkeerd stond.

De activisten vinden dat de Nederlandse overheid hun burgers te weinig beschermt tegen de gevolgen van klimaatverandering, zeiden de initiatiefnemers vorige week in de Volkskrant. De blokkades waren reeds aangekondigd. Al voor de blokkades begonnen waren bij de demonstratie veel agenten op de been. De politie onderbrak de arrestatie omdat de blokkades het verkeer hinderden en de verkeersveiligheid in gevaar zouden brengen.