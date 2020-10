Volkskrant-enquête: 10 procent van de docenten zit door corona tijdelijk thuis

Thijs Meijer, student, springt vanwege het tekort aan docenten bij op het Christelijk Lyceum in Zeist. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Dat blijkt uit een enquête van de Volkskrant onder middelbare scholen. De enquête is ingevuld door 228 scholen, samen goed voor bijna een kwart van alle leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs.

De ‘corona-uitval’ komt boven op het gebruikelijke ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs van bijna 6 procent. De docenten die thuis moeten blijven vanwege de coronamaatregelen zitten gemiddeld vier dagen thuis.

Tot nu toe lukt het de meeste scholen om vervanging te regelen, maar een op de drie middelbare scholen (36 procent) slaagt daar niet in. Zij wijzen er op dat het door het lerarentekort moeilijk is om invallers te vinden, zeker op de korte termijn.

Studenten inhuren

Als docenten thuiszitten maar niet ziek zijn, kiezen scholen er vaak voor leraren alsnog les te laten geven op afstand. Sommige scholen huren studenten in om toezicht te houden tijdens deze lessen. Anderen laten leerlingen huiswerk maken onder toezicht van een docent. Het komt ook vaak voor dat de lessen uitvallen, blijkt uit de enquête.

Als er af en toe een les uitvalt, is dat geen punt, zegt Henrik de Moel van onderwijsvakbond Aob. ‘Maar nu zijn de aantallen zo groot dat het problematisch wordt. Bedenk ook: het griepseizoen moet nog beginnen.’

Extra complicerende factor is het feit dat niet alleen meer docenten thuiszitten vanwege de coronamaatregelen, maar dat ook veel leerlingen om die reden school moeten missen. Scholen proberen dat probleem op te lossen, door bijvoorbeeld lessen te livestreamen, zodat leerlingen vanuit huis kunnen meekijken.

Volgens De Moel levert dat wel extra werkdruk op. ‘Als je als docent zowel les moet geven in de klas, als via een scherm aan kinderen thuis, wordt het werk nog zwaarder. Dat houden docenten niet lang vol.’ Leraren maken zich volgens de vakbondsbestuurder bovendien zorgen of ze hun leerlingen op deze manier nog wel goed kunnen voorbereiden op het examen.

Vrees voor herfst en winter

Uit de enquête blijkt dat zorgen over de onderwijskwaliteit breed gedeeld worden: 84 procent van de middelbare scholen vreest dat ze in de herfst en winter niet genoeg personeel hebben om volwaardig onderwijs te kunnen bieden.

‘Het is de vraag hoe ang we voldoende docenten hebben om les te blijven geven’, zegt Nan Botting bijvoorbeeld. De rector van het Keizer Karel College in Amstelveen heeft nu nog weinig lesuitval. ‘Dagelijks zitten zo'n 10 van de 170 docenten thuis, dat valt dus mee. Maar als het er straks meer worden doordat het aantal besmettingen oploopt, wordt het moeilijk. Bovendien moeten we achterstanden van vorig jaar wegwerken en tegelijkertijd op 1,5 meter afstand lesgeven, dat komt de kwaliteit van de lessen ook niet ten goede.’

Hardste klappen bij praktijkvakken

Volgens de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs, zijn scholen zeer gemotiveerd om het onderwijs zo goed mogelijk te laten doorgaan. ‘Zeker na dit voorjaar', zegt voorzitter Paul Rosenmöller. ‘Want niemand wil graag terug naar onderwijs op afstand.’ Tegelijkertijd is uitval onvermijdelijk, signaleert ook de VO-raad. ‘De grote zorg is dat hardste klappen vallen bij de praktijkvakken. Een wiskundeles kan vanuit huis gegeven worden, maar een les lassen wordt moeilijk.’

Ook basisscholen worstelen met leraren die uitvallen vanwege de coronamaatregelen. Op sommige scholen worden nu al hele klassen naar huis gestuurd omdat te veel leraren door coronasymptomen niet naar hun werk kunnen komen, zo bleek vorige week uit een rondgang van BNR Nieuwsradio.