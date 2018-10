Volkert van der G. hoeft zich niet meer fysiek te melden en is vrij te emigreren

Volkert van der G. en het Openbaar Ministerie (OM) hebben dinsdag een akkoord gesloten over de meldplicht, dat bevestigen zijn advocaat en het OM . Van der G. hoeft zich niet meer fysiek te melden bij de reclassering. Wel moet hij tot 2020 eens in de acht weken een verslagje mailen over hoe het met hem gaat.

Aquarel van Volkert van der G. Foto Aloys Oosterwijk

In dat verslagje moet hij onder meer vertellen over zijn huisvesting, dagbesteding en relatie, aldus raadsman Willem Jebbink. De deal betekent dat Van der G. vanaf nu vrij is om te emigreren. Over de verhuisplannen van zijn cliënt wil de raadsman echter niets kwijt.

Gesprekken voegden niets meer toe

Volkert van der G. spande afgelopen voorjaar een kort geding aan tegen de staat. De man die zestien jaar geleden politicus Pim Fortuyn doodschoot, wilde van de meldplicht af die is opgelegd in het kader van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling. Volgens hem diende de meldplicht – die in de praktijk betekende dat hij zich eens in zes weken moest melden bij de reclassering – geen enkel doel meer.

Het gaat goed met hem, stelde hij destijds in de Haagse rechtbank. Met zijn vriendin en dochter heeft hij een stabiel leven opgebouwd. Zijn betoog werd ondersteund door een recent rapport van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie: daarin bevestigden deskundigen dat de gesprekken tussen Van der G. en de reclassering niets meer toevoegden.

De rechter stelde Van der G. afgelopen mei in het gelijk. Het OM was het niet eens met dit oordeel, en ging in hoger beroep. Volgens het OM is Van der G. ‘niet zomaar een moordenaar, maar eentje die met zijn daad in 2002 de rechtsorde ernstig schokte’. Ook hekelde de landsadvocaat tijdens de zitting in mei de houding van Van der G.. Hij zou te weinig over zichzelf vertellen aan de reclassering om goed zicht te krijgen op zijn leven.

Op 10 september werd de kwestie opnieuw behandeld. Ditmaal door het Haagse gerechtshof. ‘Het Hof stelde voor dat we zouden proberen om er onderling uit te komen’, zegt Jebbink. Als dat niet zou lukken, zou het hoger beroep woensdag worden hervat.

‘Erg tevreden over de deal’

Volgens zijn advocaat is Van der G. ‘erg tevreden over de deal en is hij blij dat de zaak in goed overleg kon worden afgedaan’. Het eens in de acht weken mailen van een verslagje ‘is voor hem geen enkel probleem’.

De afspraken gelden tot 2020, dan zit de straf van Van der G. er definitief op. Tot die tijd heeft hij ook nog een mediaverbod. Daarnaast mag hij geen contact zoeken met de nabestaanden van Pim Fortuyn en de chauffeur van de vermoorde politicus.

Op 2 mei 2014 kwam Van der G. onder voorwaarden vrij, nadat hij tweederde van zijn celstraf van achttien jaar had uitgezeten. Hij moest zich destijds houden aan meerdere voorwaarden. Al kort na zijn vrijlating stapte hij naar de rechter omdat hij het niet eens was met sommige van die voorwaarden. Zo wilde hij van zijn enkelband af. De rechter stelde hem in het gelijk.

Heimelijke opname

In 2016 spande hij opnieuw een proces aan. Het OM had geëist dat Van der G. zich – na een afgerond traject bij een psychiater – ook nog zou laten begeleiden door een psycholoog. Van der G. vond dat dit niets toevoegde. Volgens hem was deze nieuwe voorwaarde slechts voor de bühne.

Hij onderbouwde zijn stelling met een opname die hij heimelijk had gemaakt van een eerder gesprek met een advocaat-generaal van het OM. Die zei in dat gesprek dat de eis om Van der G. opnieuw onder psychische begeleiding te stellen ‘alleen een verkooppraatje was richting de politiek, de staatssecretaris, de minister’. Het Haagse gerechtshof gaf Van der G. gelijk.

De relatie tussen Van der G. en zijn toezichthouders was inmiddels verslechterd. Tijdens gesprekken ging Van der G. slechts summier op de vragen van zijn toezichthouders in. Dat was reden voor het OM om begin 2017 te eisen dat Van der G. opnieuw naar de gevangenis moest. Door het geven van summiere antwoorden aan de reclassering had de moordenaar van Pim Fortuyn zijn voorwaardelijke invrijheidstelling geschonden, stelde justitie. Volgens Van der G. was er niks bijzonders met zijn antwoorden aan de hand. Tijdens de zitting in 2017 zei hij dat hij altijd kort van stof is. De rechter stelde hem wederom in het gelijk.