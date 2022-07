Volgt na de graandeal een vredesakkoord? ‘Daar is wel heel wat meer voor nodig’

Michael Persson bezocht vorige week met fotograaf Joris van Gennip verschillende graanboerderijen in het zuiden van Oekraïne. Beeld Joris van Gennip voor de Volkskrant

Dag Michael, je hebt gisteren gezien dat afgevaardigden van Oekraïne en Rusland een deal hebben gesloten met Turkije en de VN. Waarom niet met elkaar eigenlijk? En wat is er precies afgesproken?

‘Na bijna vijf maanden oorlog is er geen vertrouwen meer tussen Oekraïne en Rusland om nog met elkaar tot een overeenkomst te komen. Er is zoveel gelogen, voornamelijk door Rusland, onder meer over bombardementen en raketbeschietingen. Door het gebrek aan vertrouwen was het noodzakelijk dat Turkije en de VN aanschoven aan de onderhandelingstafel.

‘Met de nieuwe akkoorden zijn bij beide landen een aantal problemen weggenomen. Zo kan Oekraïne straks weer graan vervoeren over de Zwarte Zee, zonder dat commerciële scheepseigenaren hoeven te vrezen voor de Russische marine. Oekraïne beschuldigde de Russen van een scheepsblokkade, maar het waren de bedrijven zelf die vanwege de Russische aanwezigheid huiverig waren om hun vrachtschepen het oorlogsgebied in te sturen. Daarnaast worden de vaarroutes voor de Oekraïense zuidkust vrijgemaakt van mijnen. Rusland krijgt op zijn beurt de garantie dat schepen die onderweg zijn naar Oekraïne worden gecontroleerd, om wapensmokkel te voorkomen.’

Je was vorige week op reportage in Odesa. Denk je dat het nieuws over de deal daar met gejuich wordt ontvangen?

‘Ja, dat lijkt me wel. De graanexport is essentieel voor de Oekraïense economie. De inkomsten voor boeren liepen terug en de werkloosheid in de havensteden steeg. De graanopslagen raakten vol en ook loerde het gevaar dat boeren niet meer zouden zaaien voor een volgende oogst. Dat zou betekenen dat er volgend jaar niet eens een oogst zou zijn om te exporteren.

Vrachtwagens met graan staan in de rij bij de haven van Mykolajiv, niet om graan weg te brengen, maar op te halen om naar kleine haventjes aan de Donau in West-Oekraïne te rijden. Over die rivier wordt het graan alsnog het land uit getransporteerd. Beeld Joris van Gennip voor de Volkskrant

‘Een aanzienlijk deel van het Oekraïense graan wordt geëxporteerd naar Oost-Afrika. Ik kan me voorstellen dat Rusland ook is gaan onderhandelen omdat het niet verantwoordelijk wil zijn voor een regelrechte hongersnoodramp. Hopelijk is dat gevaar met de nieuwe akkoorden afgewend. Overigens gaat het nog een aantal weken duren voordat de export weer echt op gang komt.

‘De 20 miljoen ton graan die nu nog ligt opgeslagen in silo’s kan waarschijnlijk wel nog op tijd worden geëxporteerd. Het duurt iets meer dan een jaar voordat het graan aan kwaliteit gaat inboeten. Alhoewel Egypte daar nu al rekening mee houdt door voor voedselproductie genoegen te nemen met graan van lagere kwaliteit. Het is mogelijk dat de volledige oogst in minder dan vier maanden het land uit is. Op papier tenminste. In de praktijk gaat het transport langer duren dan normaal, vanwege de inspecties en omdat de schepen één voor één door de mijnenvelden moeten worden geloodst.’

De ondertekeningsceremonie vond plaats in Istanbul. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan maakt goede sier met zijn diplomatieke overwinning. Waarom heeft hij zich eigenlijk opgeworpen als bemiddelaar?

‘Erdogan had een tijd lang de schijn van onafhankelijkheid tegen, omdat hij toch vrij amicaal met Rusland omging – hoewel hij afgelopen week Poetin een tijdje liet wachten voor een ontmoeting, wat wordt gezien als een diplomatieke sneer. De graandeal is zijn manier om zijn vriendschap te gebruiken voor diplomatiek gewin. Dit succes werkt statusverhogend voor Turkije op het wereldtoneel. Daarnaast is de graanhandel belangrijk voor de Turkse economie.’

Erdogan voorspelt dat ook de oorlog zelf ‘aan de onderhandelingstafel’ zal eindigen. Hij hoopt dat de graandeal een ‘keerpunt’ blijkt. Wat denk jij?

‘Daar is wel heel wat meer voor nodig, maar deze akkoorden zijn sowieso goed nieuws. Ik denk niet dat Turkije voldoende diplomatieke macht heeft om te bemiddelen voor een vredesakkoord. Daarvoor zou Oekraïne concessies moeten doen, en uit mijn gesprekken met Oekraïners aldaar maak ik op dat er geen een bereid is ook maar een vierkante kilometer aan Rusland te geven. Leven onder de Russische bezetter gaat immers gepaard met twee dingen: moord en verkrachting. Wat dat betreft denk ik niet dat Turkije die weerstand bij het Oekraïense volk weet te overwinnen. Daarvoor heeft Erdogan onvoldoende overtuigingskracht.’

Een vrachtwagen gevuld met graan nabij Mykolajiv. Beeld Joris van Gennip voor de Volkskrant

Hoe groot acht jij de kans dat Oekraïne en Rusland zich aan de gemaakte afspraken gaan houden?

‘De akkoorden zijn volgens mij niet makkelijk te breken. Dat komt door de manier waarop ze zijn opgebouwd, namelijk met vier partijen (Oekraïne, Rusland, Turkije en de VN, red.) die op een operationeel niveau gaan samenwerken. Zo gaan ze bijvoorbeeld samen die schepen controleren. Dan kan je er toch wel vanuit gaan dat ze hun best gaan doen het te laten werken. Je moet redelijk creatief zijn om de akkoorden nog te ontbinden. Bureaucratische sabotage zou wel een mogelijkheid zijn, schepen bij een inspectie onnodig lang ophouden. Dat zou je nog kunnen verwachten van de Russen, maar Oekraïne heeft alle reden de akkoorden te laten lukken.’