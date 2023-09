Volgens VVD ‘ongeremde’ immigratie in Nederland is veel vaker voor werk dan voor asiel

Slechts een kwart van de gezinsmigranten van buiten Europa komt in het kader van gezinshereniging met een statushouder. Beeld Harry Cock

Met het vrijdag gepresenteerde verkiezingsprogramma bevestigt de VVD dat de partij de komende campagne vooral wil laten gaan over migratie, het onderwerp waar Rutte IV in juli over viel. De immigratie in Nederland is de afgelopen vijftien jaar toegenomen, met als hoogtepunt 400 duizend immigranten vorig jaar (van binnen en buiten Europa).

Eentiende bestond uit terugkerende Nederlanders en een kwart uit gevluchte Oekraïners. Vanwege dat laatste is de hoogte van deze piek waarschijnlijk incidenteel: dit jaar meldden zich tot nu veel minder Oekraïense vluchtelingen.

Ook zonder oorlog is er sprake van een oplopende trend. Door een hoger aantal statushouders dat asiel krijgt, maar vooral door meer arbeidsmigratie. Vanuit Europa steeg het aantal arbeidsmigranten al sinds de uitbreiding van de EU begin deze eeuw, tot zo’n 40 duizend per jaar. En de laatste jaren komen ook meer werkers van buiten Europa. Vorig jaar evenaarde het aantal kenniswerkers al bijna de hoeveelheid statushouders.

Dit leidt ook tot een toename aan gezinsmigratie. Het inperken van rechten voor nareizigers van statushouders was een van de belangrijkste twistpunten bij de kabinetsval, maar slechts een kwart van de gezinsmigranten van buiten Europa komt in het kader van gezinshereniging met een statushouder. Dat is 2,7 procent van de totale immigratie in 2022.

Inclusief gezinshereniging vroegen vorig jaar uiteindelijk 48 duizend personen asiel aan in Nederland, een aantal dat ondanks hogere voorspellingen dit jaar ruwweg gelijk blijft.