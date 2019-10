Volgens Trump bouwen de VS een ‘hele grote’ muur in Colorado – ver van de Mexicaanse grens

Beeld AP

@SenCoryGardner Is Mexico paying for that beautiful trump wall in Colorado? https://t.co/ma3g4U3Se4 Diversity Counts

Trump vroeg zijn aanhangers op een rally in Pittsburgh waarom hij zeker was dat de Republikeinen de komende verkiezingen in de staat New Mexico gaan winnen. ‘Omdat zij willen dat de grens veilig is. Een wij bouwen een muur op de grens met New Mexico, en we bouwen een muur in Colorado. We bouwen een prachtige muur. Een heel grote die echt werkt, waar je niet overheen kunt en ook niet onderdoor.’

Zijn geografische misser leverde Trump honende reacties op. ‘Hmm, een beetje beschamend', reageerde de Democratische gouverneur Jared Polis van Colorado. ‘Colorado grenst niet aan Mexico. Maar het goede is dat Colorado nu gratis kleuterscholen heeft zodat onze kinderen simpele aardrijkskunde kunnen leren.’ Anderen opperden dat nu de staat New Mexico voor de muur moet betalen en niet de Mexicanen, zoals Trump wil.

De Democratische senator Patrick Leahy gaf een tweet door met de route die Trumps nieuwe muur volgt, boven de staat New Mexico langs, waarbij New al uit de naam is geschrapt.

Anderen verwezen naar ‘Sharpiegate’, toen Trump een kaart toonde van de baan van de orkaan Dorian, zoals het National Hurricane Center die had voorspeld. Daarop was met een viltstift ook een lus om Alabama gezet, kennelijk om te bewijzen dat Trump het niet mis had toen hij de inwoners van Alabama voor de orkaan waarschuwde ook al volgde die een heel andere koers.

Donald Trump just handed out this map to explain why he's building a wall in Colorado.#sharpie pic.twitter.com/ZbfXiDK8rz TrumpsTaxes

Trump probeerde de schade woensdag meteen te herstellen met een tweet (inclusief spelfout) waarin hij zei dat hij het voor de grap had gezegd. Maar de president staat niet bekend om zijn geografische kennis. Zo noemde hij België een ‘prachtige stad’ en heeft hij moeite verschil te maken tussen Engeland en het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland). Op bezoek in Londen zei hij dat hij vanuit het Verenigd Koninkrijk zou vertrekken naar Schotland waar hij een golfresort bezit.

Hij had ooit ook lof voor het gezondheidsstelsel in ‘Nambia’, waarna de Zambianen tot hun teleurstelling moesten vaststellen dat hij het over Namibië had. In april 2017 vergiste hij zich in het doelwit van de raketaanval op Syrië waar hij net opdracht voor had gegeven. ‘We hebben juist 59 raketten afgevuurd op Irak’, vertelde hij de pers. (De raketten kwamen wel goed aan.)

Maar het is ook verwarrend, stelde Trump zelf vast nadat hij de verkiezingen had gewonnen: ‘Iedereen begon me te bellen. Ik heb nooit geweten dat er zoveel landen waren.’