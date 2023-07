Volgens oud-militair verbergt ‘VS informatie over buitenaards leven’, maar tastbaar bewijs blijft uit

De Amerikaanse oud-luchtmachtofficier David Grusch Beeld ANP / EPA

Tastbare bewijzen heeft Grusch niet voor zijn beweringen, die hij vorige maand voor het eerst publiekelijk rondbazuinde. Dat weerhield een commissie van het Amerikaanse Congres er niet van om deze week haar agenda schoon te vegen en een hoorzitting te beleggen. Passend voor wat een afgevaardigde beschreef als een ‘decennia lange cover-up door de regering’ van ufo’s – of uap’s (unidentified anomalous phenomena) zoals onverklaarbare afwijkende verschijnselen (in de lucht) sinds kort heten.

Het Congres zit op het vinkentouw sinds 2017, toen The New York Times schreef dat het Pentagon van 2007 tot 2012 een ufo-onderzoeksprogramma had. Dat was niet aan de grote klok gehangen, hoewel de kosten van het Advanced Aerospace Threat Identification Program keurig op haar begroting stonden (22 miljoen op een budget van 600 miljard dollar). Het geld ging vooral naar het luchtvaartbedrijf van een ondernemer die bevriend is met de senator die destijds het geld los wist te peuteren.

De onthulling wekte evenwel de argwaan van politici die toch al niet veel moeten hebben van big government. Sindsdien wijden ze veel tijd aan het najagen van onbekookte samenzweringstheorieën en worden er hoorzittingen gehouden om de onderste steen boven te krijgen.

Betrouwbaarheid

Op het eerste gezicht lijkt Grusch betrouwbaarder dan complotdenkers, die er rotsvast van overtuigd zijn dat buitenaardse wezens sinds 1947, toen de eerste vliegende schotel werd gespot, de aarde bezoeken. Hij werkte twee jaar, tot 2021, voor een bureau van het ministerie van Defensie die uap-meldingen verzamelt en onderzoekt.

In die periode werd Grusch verteld dat de Verenigde Staten al tientallen jaren in het diepste geheim niet alleen buitenaardse ruimtewrakken bergen, maar ook proberen de technologie aan boord na te maken. De militair zou ook te horen hebben gekregen dat er mensen zijn vermoord om uap-vondsten stil te houden.

Op de vraag van Republikeins commissielid Tim Burchett of Grusch ‘persoonlijk weet heeft van mensen die psychisch of fysiek zijn belaagd bij pogingen om deze buitenaardse technologie verborgen te houden’ antwoordde de oud-militair bevestigend. Toen Burchett hem vroeg of hij wist dat mensen waren vermoord in het kader van een cover-up zei Grusch dat hij daar niets over kon zeggen bij deze openbare bijeenkomst.

De ruimtevaartdienst Nasa en het Pentagon zeiden vorige maand in een reactie al dat er geen bewijzen zijn gevonden voor het bestaan van buitenaards leven noch dat er ergens buitenaardse technologie rondslingert dat aardbewoners hebben getracht te kopiëren.

Tijdens de hoorzitting deze week klonk de roep om meer transparantie. Lang niet iedereen is overtuigd van Grusch’ claims. ‘Het idee dat een buitenaards ras technologisch zo ver is gevorderd dat het miljarden lichtjaren kan afleggen en daarna op de een of andere manier niet slim genoeg is om op aarde te landen en neerstort is iets dat ik een tikkeltje vergezocht vind’, aldus afgevaardigde Eric Burlison.