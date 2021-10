‘Volgens Italiaanse media willen alle wereldleiders nu cacio e pepe met rozenblaadjes eten’

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro wandelt met zijn gevolg door de binnenstad van Rome. Beeld EPA

Rosa, jij was vanochtend in het Vaticaan. Hoe ziet het staatje eruit als Joe Biden op bezoek komt?

‘Het was een heel circus. Er was veel politie, beveiliging, helikopters boven het plein. Sowieso is de stad dit weekend overladen met agenten. Voor de G20 lopen 5.300 mensen van de politie, het leger of andere soorten handhaving over straat. Delen van de stad zijn afgezet, er is een no-fly zone. De Italianen nemen geen risico’s met de veiligheid dit weekend.’

Naast Biden gaat ook de Indiase president Modi dit weekend op bezoek bij de paus. Zijn dat ontmoetingen voor de bühne?

‘Voor een deel wel, ze willen aan de katholieke achterban laten zien dat ze op goede voet staan met hem. Tegelijkertijd heeft zeker deze paus uitgesproken politieke ideeën. Vanochtend heeft hij zich bij de BBC uitgelaten over de klimaattop van volgende week in Glasgow, bijvoorbeeld. In het gesprek met de Amerikaanse president zal het waarschijnlijk ook over abortus zijn gegaan. Daarin is Biden veel liberaler dan de paus.’

‘Het is dus niet alleen voor het fotomomentje. Biden is heel lang binnen geweest: anderhalf uur. Dan zullen een paar thema’s inhoudelijk besproken zijn.’

Voor de katholieke kiezers van Biden zal de mening van de paus ook belangrijk zijn.

‘Ja, al kan ik lastig inschatten hoe populair de paus in de Verenigde Staten is. Onder veel conservatieve katholieken is hij niet zo geliefd, omdat hij best progressief is. Daarin vinden de paus en Biden elkaar misschien wel: allebei relatief progressieve katholieken. Al is Biden wel nog wel een stuk progressiever.’

‘Voor de G20 lopen 5.300 mensen van de politie, het leger of andere soorten handhaving over straat.’ Beeld EPA

Jij volgt dit weekend de G20, waar de twintig belangrijkste economieën van de wereld zullen samenkomen. Welke onderwerpen staan daar centraal, en gaan daar besluiten over gemaakt worden?

‘Allerlei zaken staan op de agenda: het klimaat, de verdeling van vaccins, het minimale belastingtarief in de wereld, de gasprijzen, het economische herstel van de coronacrisis… Gezamenlijk vertegenwoordigen deze landen tachtig procent van het mondiale bbp, 75 procent van de wereldhandel en ook 75 procent van de uitstoot van de broeikasgassen. Ze hebben veel invloed.

‘Ik denk dat vooral het een en ander voorgekookt zal worden voor volgende week, als de klimaattop in Glasgow wordt gehouden. Er zijn veel bilaterale ontmoetingen. Biden ontmoet vandaag ook Emmanuel Macron en Mario Draghi, de leiders van Frankrijk en Italië. Dat is vooral een kwestie van aftasten waartoe de ander bereid is, ik denk dat de echte beslissingen volgende week komen.’

De Amerikaanse president Joe Biden met zijn Franse evenknie Emmanuel Macron. Beeld AP

Wat voor rol speelt Italië bij die bijeenkomsten? Met de voormalig baas van de Europese Centrale Bank als premier heeft het land een gezaghebbend vertegenwoordiger.

‘Draghi vindt het heel belangrijk om een grote rol op het internationale toneel te spelen. Het is de eerste keer dat Italië de G20 organiseert. Eerder nam Draghi ook het voortouw bij een digitale, internationale ontmoeting over Afghanistan. En ook over het klimaat heeft hij zich uitgesproken, al moet in Italië zelf ook nog genoeg gebeuren op dat gebied. In het land leeft weer het idee dat er geluisterd wordt naar Rome, nu Draghi premier is. Dat vinden de Italianen heel prettig.’

Was Italië die reputatie kwijtgeraakt?

‘De vorige regering heeft de eerste fase van de pandemie afgehandeld. Toen heeft zij na die beroemde confrontatie met Hoekstra en Rutte dat coronafonds afgedwongen, grotendeels zoals Italië het wilde. In die zin heeft de vorige regering het dus helemaal niet zo slecht gedaan.

‘Alleen heeft Conte niet de internationale reputatie die Draghi heeft, en is hij een iets onvoorspelbaarder figuur. Hij kon het bijvoorbeeld heel goed met Trump vinden. Draghi zit iets meer in het establishment.’

Tenslotte: hoe mooi is Rome nog als de stad een weekend weggegeven wordt aan de internationale diplomatie?

‘Nog steeds heel mooi, hoor. De wijk waarin de G20 gehouden wordt, EUR, is ook een best apart decor, met veel fascistische architectuur gebouwd door Mussolini. Maar ook heel mooi.

‘In Italiaanse media gaat het over de vraag die in Italië altijd belangrijk is: waar gaan de wereldleiders eten? Een tijdje geleden was Merkel op bezoek bij Draghi. Toen had Draghi haar meegenomen naar een restaurant waar ze cacio e pepe serveerden: een klassiek Romeinse pasta met kaas en peper, maar hier ook met rozenblaadjes erin. Volgens Italiaanse media willen nu alle wereldleiders op die plek cacio e pepe eten.’