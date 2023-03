Volgens de FBI kwam het coronavirus toch uit een lab, maar virologen zuchten diep

De Republikeinse senator Joni Ernst toont dinsdag een artikel van The Wall Street Journal over de ‘laboratoriumtheorie’. Beeld Chip Somodevilla / Getty

‘De FBI maakt al een tijd de inschatting dat de meest waarschijnlijke oorsprong van de pandemie een mogelijk laboratoriumincident is geweest in Wuhan.’ Met die woorden, op de Amerikaanse nieuwszender Fox News, heeft FBI-directeur Christopher Wray de theorie van een kunstmatige herkomst van het coronavirus dinsdagavond weer op scherp gezet.

Wray reageerde op een rapport van het Amerikaanse ministerie van Energie, dat stelt dat nieuwe informatie zou pleiten voor de laboratoriumtheorie. Zou, want het ministerie zelf schrijft de kans dat het virus op de een of andere manier is ontsnapt uit een Chinees laboratorium een ‘lage waarschijnlijkheid’ toe. Welke nieuwe informatie er precies zou zijn, is onbekend.

De reuring valt samen met een heroverweging van het Amerikaanse beleid tegenover China, deze week op de agenda in het Amerikaanse Congres. Belangen alom dus, en dat zou dan ook weleens de werkelijke oorzaak kunnen zijn van de tamtam, denken waarnemers. ‘Dit heeft toevallig niet te maken met een zekere ballon, en dat het weer eens tijd is voor een potje China bashen?’, vraagt hoogleraar coronavirologie Eric Snijder (LUMC) zich retorisch af. ‘Ik zie geen nieuwe argumenten voor of tegen.’

Over de auteur Maarten Keulemans is wetenschapsredacteur bij de Volkskrant, met als specialismen microleven, klimaat, archeologie en gentech. Voor zijn coronaverslaggeving werd hij uitgeroepen tot journalist van het jaar.

‘Het valt me op dat de twee agentschappen die dit beweren, zo ongeveer de twee zijn die hierover de minste kennis van zaken hebben’, zegt hoogleraar evolutiebiologie Tom Wenseleers (KU Leuven). Hij wijst erop dat vier andere inlichtingendiensten juist stellen dat het virus is ontstaan in de natuur, en twee het niet weten. ‘Ik zou zeggen: dit soort grote claims hebben sterk bewijs nodig. Maar er is absoluut geen nieuw element. De aanhangers van de lablektheorie jagen spoken na.’

Bamboeratten

Virologen zijn het er vrijwel unaniem over eens dat het coronavirus is overgesprongen van vleermuizen op een nog onbekend zoogdier, en zo via de dierenhandel Wuhan heeft bereikt, waar het mensen besmette. Sterke aanwijzingen daarvoor zijn dat er ten tijde van de uitbraak in Wuhan een levendige, door China verzwegen zwarte handel was in coronagevoelige dieren zoals bamboeratten en nertsen, en dat men op de grote versmarkt van Wuhan virussporen aantrof bij kramen waar men illegaal wasbeerhonden verhandelde. Het virus zat daar onder meer in een kooi en op een veerplukmachine.

Toch laat de gedachte dat het virus uit een laboratorium kan zijn ontsnapt de wereld maar niet los. Op 30 kilometer van de markt bevindt zich immers het Wuhan Virologisch Instituut, waar men coronavirussen bestudeert, en vlak bij de markt is een vestiging van het Chinese RIVM. Daar staat tegenover dat het nieuwe coronavirus geen sporen vertoont van laboratoriumbewerking, en afwijkt van alle bekende coronavirussen.

Patiënt nul

De nieuwe uitspraken uit Amerika veranderen daar weinig aan, vindt ook viroloog Marion Koopmans, betrokken bij het internationale onderzoek naar de oorsprong van het virus. ‘Ik heb vaker gezegd: als er iets nieuws is waarnaar je vervolgonderzoek kunt instellen, moet dat natuurlijk serieus worden opgevolgd. Maar zolang ze niets delen, kan ik er ook niks zinnigs over zeggen.’

Wenseleers vreest dat het na drie jaar weleens ‘heel moeilijk’ kan worden om de herkomst van het virus nog te achterhalen. ‘Bewijs hiervoor is sowieso altijd redelijk indirect. Denk aan de alfavariant of de deltavariant van het coronavirus. De hele wereld zat er met zijn neus bovenop, en toch is ook daar patiënt nul nooit gevonden.’

Onlangs werd bekend dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vervolgonderzoek naar de herkomst van het virus heeft afgeblazen, omdat China weigert volledige toegang te geven tot zijn laboratoria. China wijst echter op het eerste WHO-onderzoek, waarvan ook Koopmans deel uitmaakte. Een herkomst uit het laboratorium is uiterst onwaarschijnlijk, oordeelde dat onderzoek, zonder diepgaand archiefonderzoek maar op basis van gesprekken met wetenschappers uit het lab.