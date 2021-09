Volgens de cijfers kan de uitbarsting op La Palma nog zo een maand duren

Een lavastroom kruist een oprit van een huis op La Palma. Beeld Reuters

De uitbarsting op La Palma kan voorlopig nog wel even voortduren. De vulkaan kwam voor het laatst tot uitbarsting in 1971 en 1949, beide keren bleef de vulkaan ongeveer een maand actief, blijkt uit cijfers van het Global Volcanism Program. De uitbarsting op buureiland Ferro in 2011 duurde zelfs vijf maanden, wat weer niks is vergeleken met de 88 jaar durende uitbarsting van de Italiaanse Stromboli.

Hoe uitzonderlijk zijn vulkaanuitbarstingen? Iedere dag zijn er wereldwijd zo’n vijftig vulkanen in uitbarsting. Op dit moment zijn dat bijvoorbeeld in Europa ook de Etna in Italië en de Fagradalsfjall in IJsland. Kijkend naar het aantal gerapporteerde uitbarstingen over de afgelopen dertig jaar lijkt er sprake te zijn van een toename, feit is echter dat deze wereldwijd steeds beter worden gemonitord, ook in onbewoonde gebieden. Eind jaren negentig liep het aantal meldingen op door satellieten die vulkanen vanuit de ruimte begonnen te observeren. Het aantal ernstige uitbarstingen, die zelden ongemerkt voorbijgaan, is vrijwel stabiel gebleven.

Sinds 1950 zijn er wereldwijd zeker 350 ‘ernstige’ vulkaanuitbarstingen geteld, dat wil zeggen met dodelijke slachtoffers, grote financiële schade of met een indirecte natuurramp tot gevolg. Hiervan vonden er 28 plaats in Europa, overzeese gebieden en toenmalige koloniën meegeteld.

Sindsdien zijn ongeveer 41 duizend personen overleden aan de directe en indirecte gevolgen van een vulkaanuitbarstingen. Het dodelijkst was de uitbarsting van de Nevado del Ruiz in Colombia in 1985, waarbij zeker 23 duizend personen overleden door een modderstroom. Tussen 1950 en 2019 overleden 28 personen in Europa aan direct en indirect vulkanisch geweld.