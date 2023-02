Volgens activist Joke Kaviaar is de wet ‘een misdadige constructie’

Joke Kaviaar spreekt tijdens een demonstratie op het Museumplein in Amsterdam. Beeld Maarten Brante / ANP

Met een plastic zak vol stinkend visafval stapte Joke Kaviaar in maart 2006 de raadszaal van Zaanstad binnen. Ze wilde ermee protesteren tegen het plan om in de Zaanse haven twee bajesboten neer te leggen, waarin uitgeprocedeerde asielzoekers zouden worden opgesloten. ‘Dit zaakje stinkt’, riep de activist door de zaal.

De meurende zak had terecht moeten komen op de tafel van wethouder Harm Jan Egberts, zou ze later verklaren. Maar de beveiliging nam haar voortijdig in een houdgreep en door de strubbeling die daarop ontstond, belandde er toch wat dooie vis op het maatpak van de wethouder. Joke Kaviaar werd in de boeien geslagen en afgevoerd.

De niet zo frisse actie is een typisch voorbeeld van de werkwijze van dichter, muzikant en activist Joke Kaviaar, die in 1964 ter wereld kwam als Joke Kuijt. Al twintig jaar gaat ze geregeld over de grenzen van de wet en het fatsoen om te strijden voor de linkse zaak, of dat nu gaat om het beschermen van uitgeprocedeerde asielzoekers, dierenrechten of, zoals nu, het klimaat. Voor Kaviaar is veel geoorloofd in de strijd tegen het grootkapitaal en tegen de ‘terreurorganisatie die overheid heet’. Zolang het maar aandacht oplevert voor de door haar gesignaleerde misstand.

Maffiabaas

Op 26 januari werd Kaviaar gearresteerd op verdenking van opruiing, net als zeven anderen die een online oproep van Extinction Rebellion (XR) hadden verspreid om op 28 januari de A12 te blokkeren. ‘Om 7 uur van mijn bed gelicht door op deur bonzende smerissen die eruit zagen alsof ze een maffiabaas kwamen arresteren’, twitterde ze nadat ze dezelfde dag weer was vrijgelaten. Het regende daarna steunbetuigingen en likes op haar profiel als nooit tevoren.

Zelden had Kaviaar het maatschappelijk tij zo mee als nu. Het zijn gouden tijden voor het activisme, nu ook bekende advocaten en acteurs bereid blijken een snelweg te blokkeren voor het klimaat. ‘Kennelijk zijn dat de types waar de massa wel naar luistert’, zegt Kaviaar daar zelf over. ‘Dus ik kan hun inzet alleen maar toejuichen. Al zou je denken dat het onderwerp klimaatverandering op zichzelf ernstig genoeg is.’

Het ironische van haar arrestatie eind januari is dat Kaviaar helemaal niet betrokken is bij de organisatie Extinction Rebellion. ‘En dat zeg ik echt niet om onder een straf uit te komen. Ik sta altijd voor mijn acties.’

Het was simpelweg uit ‘solidariteit’ dat zij de oproep voor de snelwegblokkade van XR deelde. Ze las op 20 januari dat de politie activist Lucas Winnips in de boeien had geslagen omdat hij had opgeroepen een snelweg te blokkeren. Aan dat soort ‘staatsrepressie’ heeft Kaviaar een broertje dood, dus publiceerde ze op haar website een pontificale oproep om vooral naar de A12 te komen, de 28ste.

Gebiedsverbod

Zelf was ze trouwens niet eens van plan te gaan, vertelt ze aan de telefoon. ‘Ik had die zaterdag al een boeking staan om gedichten voor te dragen.’ Dat ze dinsdag met zeven anderen haar gebiedsverbod aanvecht bij de rechter, is dus vooral een principekwestie.

Er mag maatschappelijk flink worden gediscussieerd of XR niet te ver gaat, naar de standaarden van Kaviaar zijn hun klimaatacties eigenlijk aan de softe kant. ‘Allicht sta ik liever bij een vervuiler machines onklaar te maken’, schrijft ze op haar site in een terugblik op de snelwegblokkade. ‘Laat de focus niet liggen op het benadrukken dat we zo vreedzaam en geweldloos zijn’, schrijft ze. Dat leidt er volgens Kaviaar alleen maar toe dat de overheid activisten tegen elkaar uitspeelt: ‘Zij zijn niet netjes, jullie wel.’ Of een actie volgens de wet legitiem is, is voor Kaviaar niet relevant. ‘De wet is een misdadige constructie.’

De wet maakt het immers mogelijk dat vluchtelingen verdrinken in de Middellandse Zee en grote bedrijven de natuur naar de knoppen helpen, redeneert Kaviaar. ‘Als je vervolgens acties voert die de wet overtreden om daar iets tegen te doen, is er volgens mij feitelijk sprake van zelfverdediging, van noodweer. Persoonlijk heb ik aan de wet niet zo’n boodschap.’

Gevangenisstraf

Het hoeft dus niet te verbazen dat Kaviaar al meermaals werd veroordeeld, onder meer voor opruiing en lokaalvredebreuk. In een van de schrijfsels die in 2011 tot haar vervolging leidde, riep ze op tot verzet tegen het asielbeleid door brand te stichten bij de IND: ‘Wie gaat er mee om de kantoren van de IND te bestormen en leeg te trekken, de archieven en de computers te overgieten met benzine en door vuur te vernietigen?’ Het leverde haar een gevangenisstraf op van twee maanden.

Als je haar krakersverleden in de jaren tachtig ook meetelt, heeft Kaviaar naar eigen zeggen ‘een keer of zes’ een gevangenisstraf uitgezeten. ‘De langste was tweeënhalve maand.’ Maar dat heeft haar niet minder strijdbaar gemaakt, integendeel. ‘In zo’n gevangenis kom je juist weer allerlei misstanden tegen waarvan je denkt: hier moet ik ook iets mee.’

Tastbare resultaten heeft twee decennia van actievoeren nog niet opgeleverd. De meeste tijd en energie besteedde Kaviaar aan de zogenoemde No Border-campagne, die pleit voor het afschaffen van grenzen en ongelimiteerde migratie. Intussen is het migratiebeleid afgelopen jaren alleen maar repressiever geworden en besprak de EU vorige week voorstellen om een hekwerk om Europa te zetten. Kaviaar: ‘Dat is zo, maar je weet natuurlijk nooit hoeveel erger het nu was geweest als we ons niet hadden verzet. Zonder actie geen verandering. Kijk naar het verleden: de suffragettes, de anti-apartheidsstrijd. Activisme heeft altijd zin.’