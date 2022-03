Volgende doorbraak voor radicaal-rechts in Spanje: voor het eerst plek in regioregering

Juan Garcia Gallardo, de leider van de radicaal-rechtse partij Vox, na de verkiezingsoverwinning in Castilië en León. Beeld AFP

Met de deelname in de regioregering verzilvert Vox haar overtuigende resultaat bij de verkiezingen in Castilië en León van februari. Met 18 procent van de stemmen werd de beweging onmisbaar voor een rechtse regering. Met het coalitieakkoord gaat de Spaanse politiek een volgende fase in. De nationalisten vieren de bestuurlijke macht als definitieve erkenning van hun opmars, terwijl links met lede ogen toeziet hoe Vox salonfähiger wordt.

Voor de rechts-conservatieve Partido Popular (PP), die de verkiezingen won, is het akkoord met Vox een knieval. De belangrijkste rechtse partij van Spanje zag het vormen van een regering met de radicalen lang als een grens die ze niet over wilden, al leunde de partij in meerdere regio’s al op de gedoogsteun van Vox. Eenzelfde constructie zag de PP wel zitten na de verkiezingen in Castilië en León, maar tot frustratie van de conservatieven hield Vox deze keer de poot stijf.

Coalitie is munitie voor links

Pas op de ochtend voor de stemming voor de nieuwe regioregering beet de PP door de zure appel heen en bereikten de twee partijen een akkoord. ‘Het was dit of nieuwe verkiezingen’, mokten PP-bronnen achteraf tegenover dagblad El Mundo. Een coalitie met de grote linkse partij PSOE was nooit een serieuze optie in het zeer gepolariseerde politieke landschap van Spanje, de regionale leiders van de PP en PSOE hielden het in een voorzichtige toenaderingspoging nog geen kwartier met elkaar uit.

Voor Vox zal de regionale macht naar meer smaken. De partij, die groot werd met fel verzet tegen de onafhankelijkheidswens in Catalonië en te hoop loopt tegen immigratie en feminisme, gooit hoge ogen in de peilingen voor de landelijke verkiezingen, nu gepland voor 2023. Zoals het er nu naar uitziet zal Vox ook dan onontbeerlijk zijn voor een rechtse regering. Het is een vooruitzicht dat drie op de vijf Spanjaarden verontrust of zelfs angst aanjaagt, bleek onlangs uit opinieonderzoek in opdracht van de krant El País.

De PP maakt zich dan ook kwetsbaar met de naar radicaal-rechts uitgestoken hand, die politieke munitie is voor linkse opponenten. Zij zullen in de landelijke verkiezingscampagne geen gelegenheid voorbij laten gaan om te benadrukken dat een stem op de PP ook een stem op Vox kan zijn.