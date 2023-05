Vol daadkracht en kennis bewoog ‘mister Kieswet’ zich door het politieke landschap

De dag naderde dat journalisten weer naar hem op zoek zouden gaan voor de verdeling van de restzetels in de Eerste Kamer. Niemand beter dan ‘mister Kieswet’ kon deze complexe verdeling berekenen en zelfs sturen. In Den Haag sprak men daarom wel van het ‘Hylke ten Cate-effect’ en zelf wilde Hylke ten Cate dat graag ook zo noemen. ‘Ze denken: Ten Cate zoekt het wel uit’, zei hij in 2019 tegen de Volkskrant, en zo was het ook.

Ook nu stond zijn Excel-sheet al op scherp, want op 30 mei was het zover, toen kozen de leden van de Provinciale Staten de Eerste Kamer. De verdeling van de restzetels is als een pokerspel waarin rekenaars als Ten Cate de weg weten. Maar juist toen het erom ging spannen, nekte een bacterie hem. Totaal onverwacht overleed hij op 21 maart, 74 jaar oud.

De tragiek is daarmee niet gedaan, zegt politicus Jan Nagel, in velerlei opzichten zijn voorganger. Voor het eerst in zijn politieke leven stond Ten Cate zelf op een verkiesbare plaats en wel voor het hoogheemraadschap van Rijnland. Namens 50Plus werd hij gekozen. ‘Hij stond altijd hoog op een opvolgersplaats, maar hij haalde het nooit’, zegt Nagel. ‘Je hoorde hem er niet over. Ambitie? Natuurlijk. Iedereen die aan politiek doet heeft die ambitie. Nu zag hij dan eindelijk het beloofde land en toch bereikte hij het niet.’

‘Nog lang niet klaar’

Hylke ten Cate werd geboren in Hengelo. Kort na zijn geboorte verhuisden zijn ouders naar Den Bosch. Zijn moeder was er lerares, zijn vader stadsarchivaris van de Brabantse stad. Hylke ging naar de Technische Universiteit (toen nog Hogeschool) in Eindhoven, en nog voordat hij was afgestudeerd, kreeg hij een baan als leraar wiskunde in Den Helder. Het grootste deel van zijn werkzame leven programmeerde hij echter in dienst van een softwarebedrijf in zijn woonplaats Haarlem.

In 1973 ontmoette hij in Polen zijn vrouw Wiesia, met wie hij twee kinderen kreeg. ‘Hylke was altijd bezig’, zegt ze. ‘Hij deed van alles. Hij haalde Dom Hélder Câmara naar Nederland, organiseerde kerstdiners voor alleenstaanden, was lid van Pax Christi, ging op pad voor het Rode Kruis en zat in de grote kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente. En de politiek natuurlijk, altijd de politiek. Hij had nog zoveel te doen, hij was nog lang niet klaar.’

Daadkracht

Jan Nagel – toen PvdA-senator – raakte veertig jaar geleden onder de indruk van de daadkracht en kennis van zijn partijgenoot en gewestelijk bestuurder. Ze verloren elkaar uit het oog toen Nagel uit de PvdA stapte en zijn opmars begon in een serie nieuwe partijen. In 2001 was daar Leefbaar Nederland en Nagel wist meteen wie ‘alle rompslomp’ in goede banen kon leiden. Ten Cate, de stille kracht die lid werd van Leefbaar Nederland en hem ook volgde toen hij de ouderenpartij 50Plus oprichtte.

‘50Plus was zonder Hylke niet van de grond gekomen’, zegt Nagel. ‘Hij deed alles wat nodig was. In Nederland was er geen tweede te vinden die dat kon. Hij belde en reisde van Groningen naar Zeeland om handtekeningen op te halen, formulieren te laten invullen, alles. Vasthoudend als een terriër en weergaloos trouw. Eigenzinnig ook. Een aantal dingen wist hij beter dan wie ook, maar ik heb altijd blind op hem kunnen vertrouwen.’

Elke zondagochtend om kwart voor 10 kregen de kaderleden van 50Plus een bericht via de mail, met alles wat er die week over de partij was verschenen, welgevallig of niet. Niet iedereen was daar even blij mee, maar dat deerde Ten Cate niet. ‘Hylke vond politiek heel belangrijk’, zegt zijn vrouw. ‘Hij zei altijd: als je je niet bemoeit met de politiek, bemoeit de politiek zich met jou en dat kun je maar beter voor zijn.’