Vogelvrij in het Verenigd Koninkrijk: fietser krijgt megaclaim na ongeluk met voetganger

Een fietser passeert bussen en taxi’s op Oxford Street in Londen. Beeld Getty Images

Op een zomerdag in 2015 fietste Robert Hazeldean tijdens de avondspits over een drukke weg nabij de London Bridge. Hij fietste tussen de 15 en 20 kilometer per uur, te snel om een jonge vrouw te ontwijken die, terwijl ze op het scherm van haar mobieltje keek, plotseling overstak. Bij de botsing raakten beiden lichtgewond. Hoewel zij zich door een ‘post-traumatisch geheugenverlies’ niets van het ongeluk kon herinneren, spande de toen 24-jarige Gemma Brushett, vermogensbeheerder en yoga-docente, een letselschadezaak aan.

Vier jaar later oordeelde rechter Shanti Mauger dat beide partijen blaam trof, hoewel drie getuigen hadden verklaard dat de voetgangster geen aandacht had voor het verkeer. Volgens Mauger had Hazeldean de plicht om ‘met redelijke zorg en vaardigheid te fietsen’ en dan alleen ‘als de weg geheel vrij van verkeer is’. In het vonnis staat dat Hazeldean omgerekend 4.650 euro aan smartengeld moet betalen. De fietser zelf, die een litteken aan het ongeluk heeft overgehouden, had geen claim ingediend.

Claimcultuur

Hazeldean zei niet te willen bijdragen aan de Britse claimcultuur. Die principiële houding komt hem extra duur te staan. Niet alleen loopt hij smartengeld mis, hij moet nu ook alle juridische kosten betalen. De rechter droeg hem op alvast 19.000 euro over te maken. Bij de zaak lieten de letselschadeadvocaten van de vrouw, zogeheten ‘ambulance chasers’, doorschemeren dat de totale rekening kan lopen tot een ton. Hoeveel Hazeldean precies dient te betalen moet nog worden uitgezocht.

De uitkomst van dit civiele proces zaak heeft zoveel verontwaardiging veroorzaakt dat er een inzamelingsactie van start is gegaan. Tot nu toe is er 50.000 euro bijeengebracht, met name door andere fietsers. Vanwege de stress die de jarenlange procedure heeft veroorzaakt is Hazeldean naar Zuid-Frankrijk verhuist waar hij werkt als landschapsarchitect. Die toekomst is nu ook onzeker. Na de zaak zei Hazeldean bang te zijn dat er een precedent is geschapen en meer fietsers op deze manier in de problemen gaan komen.

Geen wettelijke bescherming

Fietsers op het eiland zijn wettelijk gezien vogelvrij. Anders dan in Nederland genieten ze bijvoorbeeld niet het voordeel van de twijfel bij een verkeersongeluk. Sterker, automobilisten die schuldig zijn bevonden aan de dood van een fietser wacht zelden een celstraf, zo is uit een onderzoek van Cycling UK gebleken. Er klinkt nu een roep om een verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor fietsers. Had Hazeldean zo'n verzekering gehad dan zou de schade beperkt zijn gebleven tot een slordige 15.000 euro.

Kijkend naar Nederland, werken de autoriteiten in de Britse hoofdstad ondertussen aan een fietsvriendelijke infrastructuur. Dat gaat niet zomaar. Onlangs stemde het welgestelde stadsdeel Kensington & Chelsea tegen plannen voor een fietspad langs een verkeersader. Een belangrijke stem bij de anti-fietslobby is de Labour-senator en wetenschapper Robert Winston die van mening is dat fietspaden bijdragen aan luchtvervuiling omdat ze voor meer files zorgen.